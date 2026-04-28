28 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Matías Morla irá a juicio por presunta defraudación por las marcas de Diego Maradona

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió la medida, que también comprende al cuñado del abogado y a dos hermanas del astro.

Por
Diego Maradona junto a Matías Morla.

Diego Maradona junto a Matías Morla.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 de la Ciudad de Buenos Aires elevó a juicio la causa de las marcas de Diego Maradona, en la que están imputados el abogado Matías Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo y dos de las hermanas del astro, Claudia y Rita Maradona.

Te puede interesar:

Juicio por la muerte de Diego Maradona: incorporaron a la causa un audio presentado por Verónica Ojeda

En un fallo, la Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento de los acusados por "haber defraudado los intereses de los herederos legítimos" y advirtió que Morla y Pomargo habrían "administrado fraudulentamente los bienes de la sociedad Sattvica S.A, de la que eran testaferros bajo los roles de presidente y director suplente, en virtud de la decisión de creación simulada de esa firma definida por Diego Armando Maradona con el objeto de proteger sus activos marcarios y sustraer eventualmente del fisco italiano y de sus herederos parte de su patrimonio".

En tal sentido, se les endilga el accionar delictivo después de la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, cuando empezó el proceso de la sucesión y la sociedad fue intimada el 8 de febrero de 2021 para que ceda y transfiera las marcas a los herederos.

morla maradona.jpg
Diego Maradona junto a Matías Morla.

Diego Maradona junto a Matías Morla.

"Morla y Garmendia continuaron como apoderados y ambos ejercieron cargos directivos en el ente social hasta el 20/9/2022, cuando Morla renunció a la presidencia social, y Garmendia hizo lo propio al cargo de director suplente el 17/7/2023", remarcó la Justicia.

En este marco, dispuso elevar a juicio y declarar "clausurada la instrucción y la presente causa donde fueron procesados por el delito de defraudación por administración fraudulenta".

Juicio por la muerte de Diego Maradona: incorporaron a la causa un nuevo audio presentado por Verónica Ojeda

En el quinto día de audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona en los Tribunales de San Isidro, brindaron su declaración la hermana del futbolista, Rita Maradona; un comisario de la Policía Científica; y su exnovia y madre de su último hijo, Verónica Ojeda, quien apuntó contra Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.

Durante su declaratoria ante los jueces, Ojeda apuntó contra los profesionales que intervinieron en la atención médica de Maradona: "En la reunión en la clínica ellos consideraban que tenían que hacer una internación domiciliaria, Cosachov se iba a ocupar de la medicación".

"Ellos -por Luque y Cosachov- sugirieron una internación domiciliaria… Nosotros dábamos el ok porque eran los profesionales", señaló la ex pareja de Maradona.

Además, habló sobre la existencia de un registro de audio de dicha reunión: "Yo también la grabé. Tengo la grabación de una hora 45", previo a señalar que por recomendación de su abogado, Mario Baudry, decidió resguardar el material para que sea incorporado al expediente y sea escuchado en el juicio.

Luego de un cuarto intermedio de poco menos de media hora, el tribunal resolvió incorporarlo. Según alegó el juez Alberto Gaig, dicho audio deberá ser comparado con otro ya presentado para certificar si alguno de los dos está alterado.

"Ojeda hasta aquí fue muy puntual. Le pidieron que hiciera una especie de resumen ni bien se sentó ante los jueces. Contó que era la madre del último hijo de Maradona, pormenores de la relación, contó que por 2020 había vuelto a tener comunicación con él y ese fue el momento en el que una masajista de Diego se comunicó con ella para decirle que era la única persona que podía salvarlo", relató el periodista de C5N Leo García en el programa De Una.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mi papá nos va a odiar a todos”, le expresa Giannina a Luque en el audio revelado en el juicio por la muerte del Diez. 

Juicio por la muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque intentó exponer a Gianinna Maradona con un audio

play

Juicio por la muerte de Maradona: Burlando volvió a apuntar con todo contra Luque

play

Luque volvió a declarar en el segundo juicio por la muerte de Maradona: "El dolor de Gianinna me llega muchísimo"

Diego Molina fue condenado por el delito de “profanación de cadáver humano” por difundir una foto junto al cajón de Maradona.

El hombre que profanó el cajón de Diego Maradona encabezó una toma en la Paternal

play

Gianinna Maradona apuntó contra Luque: "Esperamos una condena"

play

Juicio por la muerte de Maradona: los audios de Luque que contradicen su defensa

Rating Cero

El participante llegó a GH a buscar su revancha pero su pasado lo dejó mal parado en el afuera de la casa.

Escándalo y denuncia en Gran Hermano: "Me dijo que mi embarazo le arruinaba la carrera"

Teto Medina realiza un tratamiento contra el cáncer.

Teto Medina habló de su salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon: "Haciéndole caso a los médicos"

Zoë Kravitz y Harry Styles.

Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos: el anillo del millón de dólares y cómo se enamoraron

La actividad debió interrumpirse cuando todos los jugadores se pusieron a llorar.

Tensión en Gran Hermano: qué decidió Telefe tras la dura confesión de Tamara Paganini

Maia Refucci y Franco Colapinto, cada vez más juntos.

Maia Reficco envió otro guiño y ¿confirmó la relación con Franco Colapinto?

La mediática explicó que entró a la casa para jugar en todo momento.

Gran Hermano: cómo fue el rating del ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y el adiós a Brian Sarmiento

últimas noticias

El modeloextractivista desplaza al productivo y golpea al empleo registrado. 

La industria concentra el 97% de la pérdida de empleo en 2026 y ya perdió casi 80 mil puestos de trabajo

Hace 10 minutos
Mientras algunos rubros vinculados a la agroindustria y la energía mostraron mejoras, otros sectores continúan afectados por la caída de la demanda y el aumento de la competencia importada.

La UIA le llevó al Gobierno una propuesta para garantizar el abastecimiento de gas

Hace 22 minutos
El participante llegó a GH a buscar su revancha pero su pasado lo dejó mal parado en el afuera de la casa.

Escándalo y denuncia en Gran Hermano: "Me dijo que mi embarazo le arruinaba la carrera"

Hace 41 minutos
El equipo de Caputo logró renovar el total de vencimientos de deuda en pesos.

Deuda en pesos: el Gobierno logró la renovación de los vencimientos y sumó u$s700 millones

Hace 48 minutos
Teto Medina realiza un tratamiento contra el cáncer.

Teto Medina habló de su salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon: "Haciéndole caso a los médicos"

Hace 52 minutos