Matías Morla irá a juicio por presunta defraudación por las marcas de Diego Maradona

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió la medida, que también comprende al cuñado del abogado y a dos hermanas del astro.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 de la Ciudad de Buenos Aires elevó a juicio la causa de las marcas de Diego Maradona, en la que están imputados el abogado Matías Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo y dos de las hermanas del astro, Claudia y Rita Maradona.

En un fallo, la Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento de los acusados por "haber defraudado los intereses de los herederos legítimos" y advirtió que Morla y Pomargo habrían "administrado fraudulentamente los bienes de la sociedad Sattvica S.A, de la que eran testaferros bajo los roles de presidente y director suplente, en virtud de la decisión de creación simulada de esa firma definida por Diego Armando Maradona con el objeto de proteger sus activos marcarios y sustraer eventualmente del fisco italiano y de sus herederos parte de su patrimonio".

En tal sentido, se les endilga el accionar delictivo después de la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, cuando empezó el proceso de la sucesión y la sociedad fue intimada el 8 de febrero de 2021 para que ceda y transfiera las marcas a los herederos.

"Morla y Garmendia continuaron como apoderados y ambos ejercieron cargos directivos en el ente social hasta el 20/9/2022, cuando Morla renunció a la presidencia social, y Garmendia hizo lo propio al cargo de director suplente el 17/7/2023", remarcó la Justicia.

En este marco, dispuso elevar a juicio y declarar "clausurada la instrucción y la presente causa donde fueron procesados por el delito de defraudación por administración fraudulenta".

Juicio por la muerte de Diego Maradona: incorporaron a la causa un nuevo audio presentado por Verónica Ojeda

En el quinto día de audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona en los Tribunales de San Isidro, brindaron su declaración la hermana del futbolista, Rita Maradona; un comisario de la Policía Científica; y su exnovia y madre de su último hijo, Verónica Ojeda, quien apuntó contra Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.

Durante su declaratoria ante los jueces, Ojeda apuntó contra los profesionales que intervinieron en la atención médica de Maradona: "En la reunión en la clínica ellos consideraban que tenían que hacer una internación domiciliaria, Cosachov se iba a ocupar de la medicación".

"Ellos -por Luque y Cosachov- sugirieron una internación domiciliaria… Nosotros dábamos el ok porque eran los profesionales", señaló la ex pareja de Maradona.

Además, habló sobre la existencia de un registro de audio de dicha reunión: "Yo también la grabé. Tengo la grabación de una hora 45", previo a señalar que por recomendación de su abogado, Mario Baudry, decidió resguardar el material para que sea incorporado al expediente y sea escuchado en el juicio.

Luego de un cuarto intermedio de poco menos de media hora, el tribunal resolvió incorporarlo. Según alegó el juez Alberto Gaig, dicho audio deberá ser comparado con otro ya presentado para certificar si alguno de los dos está alterado.

"Ojeda hasta aquí fue muy puntual. Le pidieron que hiciera una especie de resumen ni bien se sentó ante los jueces. Contó que era la madre del último hijo de Maradona, pormenores de la relación, contó que por 2020 había vuelto a tener comunicación con él y ese fue el momento en el que una masajista de Diego se comunicó con ella para decirle que era la única persona que podía salvarlo", relató el periodista de C5N Leo García en el programa De Una.