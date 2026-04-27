27 de abril de 2026 Inicio
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Sigue cobrando: se filtró qué sueldo recibe Andrea del Boca aunque esté fuera de la casa de Gran Hermano

La actriz argentina continúa percibiendo una cifra diaria elevada por su participación en el proyecto, y en las últimas horas se conocieron detalles clave de su acuerdo contractual.

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La artista está conversando con la producción del reality para su reincorporación.

La artista está conversando con la producción del reality para su reincorporación.

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  • Andrea del Boca salió de Gran Hermano 2026 por un accidente, pero busca volver mediante el repechaje con apoyo del público.
  • Su posible regreso mantiene alta la expectativa y podría influir en la dinámica del reality.
  • Yanina Latorre reveló que la actriz seguiría cobrando su salario pese a su salida temporal por motivos médicos.
  • El caso abrió debate sobre contratos y trato diferencial a figuras reconocidas dentro del programa.

La situación de Andrea del Boca sigue generando repercusión tras su salida anticipada de Gran Hermano 2026 por un accidente. Mientras avanza con su recuperación, la actriz dejó en claro que su objetivo es volver al juego a través del repechaje, apostando al apoyo del público para retomar su lugar en la casa. Su intención de regresar mantiene en vilo tanto a los seguidores del programa como a la propia dinámica del reality.

Las encuestas marcan un mano a mano entre dos protagonistas del reality de Telefe.
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En paralelo, el interés mediático no se detiene y sumó un nuevo capítulo a partir de las declaraciones de Yanina Latorre. En el programa “Sálvese quien pueda”, emitido por América TV, la panelista reveló detalles del contrato de la actriz, asegurando que la producción habría continuado abonando su salario a pesar de su salida temporal por motivos médicos.

Andrea del Boca Gran Hermano
Andrea del Boca en Gran Hermano.

Andrea del Boca en Gran Hermano.

La difusión de esta información abrió un debate sobre las condiciones contractuales dentro de los realities y el trato diferencial hacia figuras de alto perfil. En este contexto, el posible regreso de Del Boca no solo genera expectativa por lo que pueda aportar al juego, sino también por el impacto que su figura sigue teniendo fuera de la pantalla, consolidándose como uno de los focos principales de esta edición.

Cuál es el sueldo que recibe Andrea del Boca aún fuera de la casa de Gran Hermano

La situación de Andrea del Boca sigue generando repercusión tras su salida anticipada de Gran Hermano 2026 por un accidente. Mientras avanza con su recuperación, la actriz dejó en claro que su objetivo es volver al juego a través del repechaje, apostando al apoyo del público para retomar su lugar en la casa. Su intención de regresar mantiene en vilo tanto a los seguidores del programa como a la propia dinámica del reality.

Andrea del Boca

En paralelo, el interés mediático no se detiene y sumó un nuevo capítulo a partir de las declaraciones de Yanina Latorre. En el programa “Sálvese quien pueda”, emitido por América TV, la panelista reveló detalles del contrato de la actriz, asegurando que la producción habría continuado abonando su salario a pesar de su salida temporal por motivos médicos.

La difusión de esta información abrió un debate sobre las condiciones contractuales dentro de los realities y el trato diferencial hacia figuras de alto perfil. En este contexto, el posible regreso de Del Boca no solo genera expectativa por lo que pueda aportar al juego, sino también por el impacto que su figura sigue teniendo fuera de la pantalla, consolidándose como uno de los focos principales de esta edición.

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