La SIDE desclasificó 17 nuevos documentos y afirmaron que continuará con la apertura de archivos

El secretario Cristian Auguadra confirmó la publicación de material sobre el período 1946-1983 dentro del plan oficial de transparencia. Desde el organismo aclararon que mantendrán bajo reserva la información sensible que pueda afectar la seguridad nacional.

El secretario de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) , Cristian Auguadra, oficializó la desclasificación de 17 nuevos documentos que integran un f ondo documental de la entidad. La medida es un paso más dentro del proceso de apertura de archivos históricos que impulsa el Gobierno para garantizar el acceso público a la información.

"Seguimos avanzando en la desclasificación de archivos", sostuvo Auguadra para la presentación del nuevo material recopilado. La documentación incluye decretos, informes y resoluciones que permiten reconstruir el accionar de la Secretaría entre los años 1946 y 1983 bajo diferentes mandatos políticos y contextos institucionales.

El directivo del organismo subrayó que esta iniciativa responde a una petición directa del Presidente de la Nación, Javier Milei . Según los representantes del organismo, el motivo principal de la solicitud reside en ofrecer relevancia histórica a documentos que permanecieron ocultos y hoy resultan importantes para comprender la función de este .

PUBLICAMOS 17 DOCUMENTOS Entre los archivos se incluyen decretos, informes y resoluciones que permiten profundizar la reconstrucción histórica de la SIDE durante el período 1946 - 1983. Estas acciones se enmarcan en el proceso de desclasificación del Fondo Documental de la… pic.twitter.com/2HmV1aB297

En tanto, José Lago Rodríguez, subsecretario de la SIDE, brindó detalles sobre la documentación desclasificada, entre la que se hallan los decretos fundacionales que dieron estructura a los servicios de inteligencia. El funcionario remarcó que ya, en aquellas décadas, se destacaba la importancia política de poseer un servicio de información estatal con recursos humanos capacitados.

Rodríguez recordó el decreto que dio pie la primera misión del organismo. "El Servicio de Informaciones de Estado tendrá como finalidad fundamental proporcionar al Poder Ejecutivo las bases informativas necesarias para la mejor conducción de los asuntos del Estado", citó.

¿Para qué sirve esta desclasificación de archivos ejecutada por la SIDE?

De acuerdo a lo que dice esa norma, el subsecretario analizó que la Inteligencia de Estado nació para servir de apoyo a las autoridades. El proceso de desclasificación intenta mostrar cómo el Estado "concibió y desarrolló el Sistema de Inteligencia Nacional a lo largo de casi 80 años de historia".

Sin embargo, el directivo aclaró que la apertura será parcial y explicó que "no toda la información y/o documentación puede hacerse pública" y justificó que esta medida se realiza "por cuestiones de seguridad nacional". La difusión de la totalidad de la documentación podría afectar directamente el correcto funcionamiento del Estado.