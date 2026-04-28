28 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La SIDE desclasificó 17 nuevos documentos y afirmaron que continuará con la apertura de archivos

El secretario Cristian Auguadra confirmó la publicación de material sobre el período 1946-1983 dentro del plan oficial de transparencia. Desde el organismo aclararon que mantendrán bajo reserva la información sensible que pueda afectar la seguridad nacional.

Por
La SIDE desclasificó 17 nuevos documentos.

La SIDE desclasificó 17 nuevos documentos.

Redes sociales

El secretario de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Cristian Auguadra, oficializó la desclasificación de 17 nuevos documentos que integran un fondo documental de la entidad. La medida es un paso más dentro del proceso de apertura de archivos históricos que impulsa el Gobierno para garantizar el acceso público a la información.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Te puede interesar:

Empresas sin humanos gestionadas por IA: la nueva apuesta de Federico Sturzenegger

"Seguimos avanzando en la desclasificación de archivos", sostuvo Auguadra para la presentación del nuevo material recopilado. La documentación incluye decretos, informes y resoluciones que permiten reconstruir el accionar de la Secretaría entre los años 1946 y 1983 bajo diferentes mandatos políticos y contextos institucionales.

El directivo del organismo subrayó que esta iniciativa responde a una petición directa del Presidente de la Nación, Javier Milei. Según los representantes del organismo, el motivo principal de la solicitud reside en ofrecer relevancia histórica a documentos que permanecieron ocultos y hoy resultan importantes para comprender la función de este .

Embed

En tanto, José Lago Rodríguez, subsecretario de la SIDE, brindó detalles sobre la documentación desclasificada, entre la que se hallan los decretos fundacionales que dieron estructura a los servicios de inteligencia. El funcionario remarcó que ya, en aquellas décadas, se destacaba la importancia política de poseer un servicio de información estatal con recursos humanos capacitados.

Rodríguez recordó el decreto que dio pie la primera misión del organismo. "El Servicio de Informaciones de Estado tendrá como finalidad fundamental proporcionar al Poder Ejecutivo las bases informativas necesarias para la mejor conducción de los asuntos del Estado", citó.

¿Para qué sirve esta desclasificación de archivos ejecutada por la SIDE?

De acuerdo a lo que dice esa norma, el subsecretario analizó que la Inteligencia de Estado nació para servir de apoyo a las autoridades. El proceso de desclasificación intenta mostrar cómo el Estado "concibió y desarrolló el Sistema de Inteligencia Nacional a lo largo de casi 80 años de historia".

Sin embargo, el directivo aclaró que la apertura será parcial y explicó que "no toda la información y/o documentación puede hacerse pública" y justificó que esta medida se realiza "por cuestiones de seguridad nacional". La difusión de la totalidad de la documentación podría afectar directamente el correcto funcionamiento del Estado.

Noticias relacionadas

AySA tiene un nuevo contrato de concesión con el Estado.

Privatización de AySA: el Gobierno aprobó el nuevo contrato de concesión

play

Causa Andis: Diego Spagnuolo se presentó en Comodoro Py, pero no declaró

El Gobierno avanza con su ola privatizadora.

Privatización del Belgrano Cargas: qué hará el Gobierno con los fondos obtenidos

El 12 de mayo habrá una nueva marcha federal universitaria.

Paro de universidades: el Gobierno intimó a los rectores a que garanticen el dictado de clases

Javier Milei habló en Parque Norte.

Milei responsabilizó a "la izquierda" por el atentado contra Donald Trump: "No aceptan perder la batalla"

Servicio Meteorológico Nacional.

Diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley que busca evitar el desmantelamiento del Servicio Meteorológico Nacional

Rating Cero

El participante llegó a GH a buscar su revancha pero su pasado lo dejó mal parado en el afuera de la casa.

Escándalo y denuncia en Gran Hermano: "Me dijo que mi embarazo le arruinaba la carrera"

Teto Medina realiza un tratamiento contra el cáncer.

Teto Medina habló de su salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon: "Haciéndole caso a los médicos"

Zoë Kravitz y Harry Styles.

Harry Styles y Zoë Kravitz están comprometidos: el anillo del millón de dólares y cómo se enamoraron

La actividad debió interrumpirse cuando todos los jugadores se pusieron a llorar.

Tensión en Gran Hermano: qué decidió Telefe tras la dura confesión de Tamara Paganini

Maia Refucci y Franco Colapinto, cada vez más juntos.

Maia Reficco envió otro guiño y ¿confirmó la relación con Franco Colapinto?

La mediática explicó que entró a la casa para jugar en todo momento.

Gran Hermano: cómo fue el rating del ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y el adiós a Brian Sarmiento

últimas noticias

El modeloextractivista desplaza al productivo y golpea al empleo registrado. 

La industria concentra el 97% de la pérdida de empleo en 2026 y ya perdió casi 80 mil puestos de trabajo

Hace 4 minutos
Mientras algunos rubros vinculados a la agroindustria y la energía mostraron mejoras, otros sectores continúan afectados por la caída de la demanda y el aumento de la competencia importada.

La UIA le llevó al Gobierno una propuesta para garantizar el abastecimiento de gas

Hace 16 minutos
El participante llegó a GH a buscar su revancha pero su pasado lo dejó mal parado en el afuera de la casa.

Escándalo y denuncia en Gran Hermano: "Me dijo que mi embarazo le arruinaba la carrera"

Hace 35 minutos
El equipo de Caputo logró renovar el total de vencimientos de deuda en pesos.

Deuda en pesos: el Gobierno logró la renovación de los vencimientos y sumó u$s700 millones

Hace 42 minutos
Teto Medina realiza un tratamiento contra el cáncer.

Teto Medina habló de su salud tras ser diagnosticado con cáncer de colon: "Haciéndole caso a los médicos"

Hace 46 minutos