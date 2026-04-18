IR A
IR A

Se filtró la primera foto de Wanda Nara y Maxi López en su nueva novela

La mediática compartió una imagen desde el detrás de escena y causó furor en las redes sociales inmediatamente.

Además

Además, en algunos de los clips se la pudo ver interactuando con Wanda Nara en un clima distendido, lo que refuerza la idea de que la serie combinará ficción con elementos de la vida real. 

  • Wanda Nara dio un paso más en su carrera y protagonizó su primera ficción, un proyecto que ya genera expectativa por su formato y por la historia que promete contar.

  • Se trata de una serie pensada en formato vertical para plataformas digitales, inspirada en su propia vida y en los episodios más mediáticos de su historia personal.

  • La empresaria compartirá escena con Maxi López, quien forma parte del elenco como coprotagonista. La ficción, que incluiría romance, conflictos y guiños al recordado “Wandagate”.

  • En medio de las grabaciones, Wanda Nara sorprendió al publicar una imagen junto a Maxi López desde el detrás de escena. En la foto se los ve sonrientes, relajados y en un clima de complicidad que no pasó desapercibido.

Wanda Nara dio un paso más en su carrera y protagonizó su primera ficción, un proyecto que ya genera expectativa por su formato y por la historia que promete contar. Se trata de una serie pensada en formato vertical para plataformas digitales, inspirada en su propia vida y en los episodios más mediáticos de su historia personal.

La artista está conversando con la producción del reality para su reincorporación.
Te puede interesar:

Escándalo total en Gran Hermano: Andrea del Boca podría volver a la casa

En ese contexto, la empresaria compartirá escena con Maxi López, quien forma parte del elenco como coprotagonista. La ficción, que incluiría romance, conflictos y guiños al recordado “Wandagate”, busca trasladar a la pantalla una narrativa que el público ya conoce, pero ahora desde una nueva perspectiva.

Cómo fue la foto filtrada de la nueva novela entre Wanda Nara y Maxi López

En medio de las grabaciones, Wanda Nara sorprendió al publicar una imagen junto a Maxi López desde el detrás de escena. En la foto se los ve sonrientes, relajados y en un clima de complicidad que no pasó desapercibido.

Sin embargo, lo que terminó de llamar la atención fue el mensaje que acompañó el posteo: “El galán”, escribió la mediática, etiquetando a su ex. El gesto rápidamente generó repercusión, no solo por la historia compartida entre ambos, sino también por el contexto en el que se da: trabajando juntos en una ficción basada, en parte, en su propio vínculo.

wanda

El proyecto no solo reúne a Wanda Nara y Maxi López, sino que también suma otras figuras del espectáculo. Entre ellas, Yanina Latorre, quien sorprendió al confirmar su participación en la ficción. A través de sus redes sociales, la panelista compartió imágenes y videos desde el set, donde se la vio con libreto en mano y rodeada del equipo de producción.

Además, en algunos de los clips se la pudo ver interactuando con Wanda Nara en un clima distendido, lo que refuerza la idea de que la serie combinará ficción con elementos de la vida real. Este cruce entre lo personal y lo narrativo no solo potencia el interés del público, sino que también anticipa una propuesta cargada de guiños y complicidades.

wandaaa
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Wanda develó que Georgina Barbarossa interpretará a Ana Rosenfeld en su serie. 

Wanda Nara reveló que Georgina Barbarossa hará de su abogada en la nueva serie sobre el Wandagate

Nora Colosimo y Wanda Nara.

Revelaron nuevos detalles de la serie sobre el Wandagate: qué rol clave tendrá la madre de Wanda Nara

Wandagate: la infidelidad de Mauro Icardi.

"Triángulo amoroso": quién es quién en la novela vertical de Wanda Nara que contará el Wandagate

La pareja de la influencer negó las versiones de la separación.

Charlotte Caniggia confirmó su separación, pero el novio aseguró que "es mentira"

últimas noticias

Día soleado en el AMBA.

Un sábado ideal para actividades al aire libre: el pronóstico para el AMBA

Hace 4 minutos
River Plate llega confiado para enfrentarse a Boca Juniors en el Monumental. 

Superclásico: la racha que favorece a River sobre Boca en los últimos 10 partidos

Hace 11 minutos
El Cura DJ brindará una misa electrónica masiva. 

Quién es el padre Guilherme, el sacerdote que dará un show gratuito en homenaje a Francisco

Hace 24 minutos
Promociones para ahorrar con Cuenta DNI.

De esta forma podés ahorrar un 40% por semana en abril 2026 con Cuenta DNI

Hace 34 minutos
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

ANSES: los beneficiarios de la AUH que restan por cobrar en abril 2026

Hace 38 minutos