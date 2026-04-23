Se filtró cuánto gana Wanda Nara por su participación en Telefe

La figura de Wanda Nara volvió a ocupar el centro de la escena luego de que trascendieran datos sobre su vínculo contractual con Telefe. En medio de especulaciones sobre su rol en la pantalla, comenzaron a circular cifras vinculadas a sus ingresos.

El interés por su situación creció a partir de rumores sobre internas dentro del canal , donde también se mencionó a otras conductoras como Vero Lozano. En ese marco, distintos programas abordaron tanto el costado profesional como el económico de la empresaria.

Las versiones que surgieron en televisión aportaron información sobre cómo está estructurado su acuerdo y qué incluye su participación en los proyectos actuales.

Cuánto gana Wanda Nara en Telefe

Durante emisiones televisivas se dieron a conocer detalles sobre el contrato que mantiene Wanda Nara con la señal. Según indicaron, su vínculo no se limita a un programa en particular, sino que contempla múltiples participaciones dentro de la misma estructura laboral. “No es guerra, en realidad es Wanda, que tiene un ego tremendo y se quiere quedar con todo Telefe. Wanda tiene un contrato por todo, no es que gana aparte por cada programa, por eso le da lo mismo hacer 20 que uno”, señalaron.

En ese marco, también se mencionaron cifras vinculadas a sus ingresos mensuales. De acuerdo con lo informado, la conductora percibiría alrededor de 8 mil dólares por mes, dentro de un acuerdo anual que ya habría sido cobrado. “Wanda gana más o menos 8 mil dólares mensuales, tiene un contrato anual en dólares que ya lo cobró, parece medio poco por lo que hace... lo de la serie vertical no la cobra, todo está dentro de lo mismo”, explicaron.

Wanda Nara y el Turco Husaín La conductora insistió con el compromiso del exfutbolista y su mujer. Redes sociales

Estas declaraciones surgieron en medio de versiones sobre tensiones internas en el canal, mientras se definían las conducciones de programas como Bake Off y MasterChef Celebrity. En ese sentido, el nombre de Wanda apareció vinculado a distintos proyectos, junto al de otras figuras de la señal. Finalmente, se aclaró que las decisiones sobre quién estará al frente de esos ciclos ya estarían definidas, por lo que no se esperan cambios en las conducciones .