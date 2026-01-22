IR A
El escándalo sin fin: Wanda Nara mostró sus chats con Mauro Icardi

La conductora fue quien inició todo y publicó las primeras capturas de pantalla y fue el futbolista quien respondió con un comunicado.

Wanda e Icardi

Wanda e Icardi, nuevo escándalo.

La modelo Wanda Nara publicó nuevamente conversaciones con Mauro Icardi en los que evidencia nuevas peleas, pero también contacto con ella, ya que el futbolista había dicho que era mentira. Ante esto, hubo respuesta de ambos lados e indirectas para Eugenia China Suárez.

Se separó Keitá.
Keita Baldé se separó de su pareja Simona Guatieri tras la supuesta infidelidad con Wanda Nara

En los chats se puede ver cómo Wanda aclara que está en pareja, que hablaron por llamada y, en una parte de la conversación, Icardi le responde y le escribe: “Ya conozco tu discusión. Las extraño”. Pero lo más llamativo fue cuando utilizó una frase polémica.

Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia (la China Suárez) no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí”, indicó Mauro.

Ante esto, Icardi respondió: “Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos. Me denunció falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades. Me excluyó de mis propias casas mediante denuncias falsas”

“Solicitó en la Justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijas durante seis meses. No cumplió con ninguna orden judicial cuando debía entregarme a mis hijas. Retuvo durante once horas a dos niñas de 9 y 10 años para impedir que estuvieran con su padre, por capricho personal y obsesión con mi pareja. Insultó de manera pública y privada a tres menores de edad, hijos de mi pareja”, agregó.

Y sumó en una historia: “Envenena la psiquis de dos niñas en contra de su padre y de su familia —sí, esa ‘otra gente’ es mi familia—. Creó grupos junto con sus ‘amigas’ para hostigarme a mí y a mi pareja; incluso muchas de ellas terminaron dándole la espalda y arrepintiéndose. Realizó una falsa denuncia involucrando a sus hijos varones con el único fin de cambiar de jurisdicción en causas que no la favorecían”

“Deslizó públicamente haber sido víctima de abuso sexual, llegando a compararse con una víctima real, marcando así el inicio de su propia debacle. Eligió a un estafador, corrupto, acosador y ladrón para ‘representar y defender’ los derechos de mis hijas. "”, cerró.

En otro comunicado, Mauro argumentó: “Cabe recordar que en nuestro primer encuentro olía exquisita a perfume y hoy que la conozco perfectamente, es más obsesiva que yo con los olores”. A lo que Wanda dispara sin filtros: “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes los conocés vos y media Argentina”.

