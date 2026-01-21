La modelo Simona Gualtieri confirmó públicamente la ruptura con el exjugador del Inter de Milán. Hizo un lapidario descargo donde expuso el calvario que vivió para poder salvar su matrimonio después del escándalo con la conductora.

La influencer Simona Gualtieri confirmó públicamente que se separó de Keita Baldé y, en un extenso descargo, reveló todo lo que sufrió en el matrimonio junto al futbolista y la crisis que desencadenó el supuesto affaire con la conductora argentina Wanda Nara : "Faltas de respeto y heridas profundas", aseguró.

La mujer, de 34 años, anunció la ruptura del matrimonio con el exjugador del Inter de Milán , donde también jugó el exmarido de Nara, Mauro Icardi , entre 2018 y 2019. "Algunas separaciones ocurren inesperadamente, después de años de soportar, esperar, resistir y justificar ", remarcó en una carta en redes.

En su descargo, Gualtieri recordó los años felices: " Hoy cierro un capítulo importante en mi vida . Un matrimonio también hecho de momentos hermosos, de promesas, de sueños compartidos ".

" También de demasiadas faltas de respeto , de palabras no dichas, de silencios punitivos y de heridas que con el tiempo se han vuelto demasiado profundas para ser ignoradas", recordó la modelo, que se casó con el deportista en mayo de 2022 .

Aunque perdonó las infidelidades del deportista, nunca olvidó el escándalo del que participó la mediática argentina: "Amé con todo mi corazón. Di más de lo que debía. Esperé cambios que nunca llegaron. Y, día tras día, aprendí a hacerme pequeña para no molestar, a callar para evitar el conflicto , para justificar lo que me rompía por dentro".

La Miss Italia habló de un "renacer", "el momento en que dejo de pedir que me vean y me veo a mí misma", y "elijo no aceptar menos de lo que merezco", entre otras frases contundentes. "Me voy sin odio, pero con gran conciencia. Con el dolor de lo que nunca sucedió, pero también con la dignidad de quien se elige después de haberse olvidado de sí mismo durante tanto tiempo", cerró la joven.

Wanda Nara Mauro Icardi Keita Baldé Instagram

Cómo fue la ruptura y divorcio de Keita Baldé por Wanda Nara

Keita Baldé y Simona Gualtieri se casaron en mayo de 2022 en una gran ceremonia en el Lago Como, Italia, aunque su relación terminó poco después en medio del escándalo con la conductora argentina Wanda Nara, con quien se vinculó sentimentalmente al futbolista. La influencer confirmó su separación definitiva en redes, a pesar de que lo perdonó por sus infidelidades. Si bien la ruptura se confirmó oficialmente este miércoles, había trascendido que la pareja inició los papeles de divorcio a principios de 2024, después de que se filtraran fotos y videos de la dueña de Wanda Cosmetics con el futbolista.