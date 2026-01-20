Durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, la conductora de MasterChef bajó el tono agresivo al referirse a su expareja.

Después de varios meses sin que Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaran un nuevo escándalo que sacudiera la escena mediática, la conductora de MasterChef reveló cuál es la relación actual que tiene con el delantero del Galatasaray.

A partir de una dinámica de preguntas y respuestas con varios de los más de 17 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram , Wanda contestó desde su camarín la duda que tienen gran parte de elloss: ¿qué relación tiene hoy con Icardi ? Ella no esquivó el tema y eligió detallar cuál es el trato que tiene con su expareja mientras atraviesan un extenso proceso de divorcio.

"Por suerte, últimamente, con los papás de mis hijos hay mucho diálogo . A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre", aseguró Wanda. De todos modos, aclaró que existe la voluntad de diálogo entre ambos, a pesar de que aún perdura el conflicto judicial.

La respuesta de Wanda sobre su relación actual con Icardi significó un fuerte cambio a las declaraciones que hacía sobre el deportista apenas meses atrás. Esta bajada de tono coincide con una modificación en su estrategia legal , luego de haber prescindido de su anterior abogado con quien el futbolista tenía una relación conflictiva.

Por otro lado, Wanda se refirió a una de las hijas que tiene con Icardi. " Ella es mi princesa, hago todo para verla feliz" , afirmó con emoción, y detalló que organizó dos festejos de cumpleaños distintos en Argentina para que la nena pudiera compartir con todos sus afectos.

"Estaba feliz con cada regalito que le preparamos con sus hermanos. Pude hacerle una fiesta con su familia el domingo y otra ayer, el día que nació", contó Wanda sobre su prioridad puesta en el bienestar de sus hijos, a pesar del conflicto que perdura con su expareja.

La sorpresiva revelación de Rusherking a Wanda Nara sobre la China Suárez

MasterChef está en la etapa de repechaje donde, a diferencia de ediciones anteriores, cuenta con la oportunidad de que nuevos participantes puedan ingresar a la competencia. En esa instancia está Rusherking, quien no puede zafar de las preguntas de Wanda Nara.

Tal como sucedió en los programas anteriores, la conductora se acercó a la isla del cantante y, teniendo a Sofía Martínez cerca, la periodista le pidió si podía cantar una canción y justo le solicitó Perfecta, la que compuso junto a Dread Mar I y que le dedicó a su expareja, Eugenia "China" Suárez.

"Recién me cayó la ficha de que ese tema que me acabas de cantar…", le recriminó la empresaria, y Tomás se atajó diciendo que se lo había pedido Sofía. "Ya sé, no te estoy pidiendo explicaciones, solo te estoy diciendo que recién me cayó la ficha. ¿A quién se la compusiste?", consultó.

China Suárez - Rusherking

Rápido y sin dar nombres, el cantante santiagueño explicó que fue compuesta por el grupo de reggae argentino y reconoció que fue para "una relación que tuve". Tras el intercambio sentimental, Wanda intentó cambiar de conversación y le preguntó por los tatuajes que tenía el participante, y volvió a hacer otra pregunta punzante.

"Tengo el nombre de mi mamá, un corazoncito, el nombre de un tema mío, mi signo", enumeró el joven artista. Ahí Wanda le consultó si él se tatuó alguna vez por alguna chica y él respondió negativamente, pero cuando le repreguntó si se tatuaron algo de él alguna vez, ahí Rusherking confirmó: "Sí, se tatuaron mi boca".