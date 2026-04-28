Se filtró por qué Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a cruzarse tras la fiesta de 15 de su hija Tras la celebración de los 15 años de Allegra Cubero, el foco mediático se trasladó rápidamente del evento a una polémica inesperada: el vestido que lució la adolescente. Por + Seguir en







La insólita pelea que rodeó al cumpleaños de 15 de Allegra Cubero.

La fiesta de 15 de Allegra Cubero fue un evento de gran despliegue, con foco en su vestido diseñado junto a Nicole Neumann.

La ausencia del diseñador Laurencio Adot, pese a su rol clave, generó sorpresa y especulaciones.

La organización del festejo estuvo a cargo de Fabián Cubero y Mica Viciconte, marcando diferencias con el entorno de Neumann.

El evento reavivó rumores de tensión familiar, donde incluso detalles como la lista de invitados quedaron bajo análisis. La fiesta de 15 años de Allegra Cubero se consolidó como una noche de gran despliegue y emoción, cumpliendo con la expectativa que rodeaba al evento en medio de una dinámica familiar compleja. En el centro de la escena estuvo el vestido principal de la cumpleañera, una pieza elegida junto a Nicole Neumann que captó todas las miradas. Sin embargo, una vez finalizado el festejo, la atención se trasladó a un detalle inesperado: la ausencia del diseñador Laurencio Adot, responsable de la confección de sus looks.

Aunque no existía un compromiso formal para incluirlo entre los invitados, su exclusión generó sorpresa por el rol que tuvo en los preparativos. El contraste con una celebración anterior —organizada por Neumann—, donde Adot sí estuvo presente e incluso participó de las fotos, alimentó las especulaciones. En esta ocasión, el evento estuvo bajo la organización de Fabián Cubero y Mica Viciconte, y la lista de invitados reflejó un criterio distinto que no pasó desapercibido.

La situación volvió a poner en primer plano las diferencias entre ambos entornos familiares. Para algunos, se trata simplemente de decisiones propias de los anfitriones; para otros, es una señal más de una interna que sigue latente. Así, un elemento aparentemente técnico como la presencia de un diseñador terminó convirtiéndose en otro capítulo dentro de una historia donde cada detalle queda bajo observación.

Qué pasó en la fiesta de 15 que provocó la pelea entre Neumann y Cubero La fiesta de 15 años de Allegra Cubero terminó funcionando como un nuevo capítulo en la tensa relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. La organización dividida del evento dejó en evidencia las diferencias: mientras la modelo se ocupó del diseño del vestido junto a Laurencio Adot, la celebración principal quedó en manos de Cubero y Mica Viciconte. Esta fragmentación marcó el tono de la noche y expuso una dinámica familiar que sigue lejos de alinearse.