La insólita reacción de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara: "Me da gracia.."

La diva de los teléfonos no esquivó ninguna pregunta y respondió sin filtros a las comparaciones entre su trayectoria y la carrera de La Bad Bitch.

Susana Giménez asistió a una exclusiva cena de gala que reunió a numerosas figuras del espectáculo argentino y, a la salida del evento, fue abordada por las cámaras de Intrusos. Fiel a su estilo, la rubia habló sin filtros sobre Wanda Nara.

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Alejandro Castelo fue directo al hueso y no dudó en consultarle por la comparación que se instaló en el mundo de la farándula entre la empresaria y su extensa carrera. “Viste que se hablaba de que Wanda, a la edad que tiene, supuestamente hizo más que vos a la misma edad...” , le planteó el cronista.

Lejos de esquivar la pregunta, la diva de los teléfonos no pudo contener la risa y respondió con ironía. “ Me da gracia. Mi amor, hice 35 películas, 10 obras de teatro... ”, lanzó entre carcajadas, dejando en claro su postura frente a las comparaciones.

En otro tramo de la entrevista, La Su también se refirió al supuesto casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, previsto para fin de año, y sorprendió al hablar sobre su posible presencia en la celebración. “ Supongo que sí iré al casamiento de Tini porque la amo ”, aseguró.

Por último, Susana habló sobre la serie que retratará su vida: dejó en claro que el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial y que aún no hay definiciones sobre quién se pondrá en su piel . “Falta todavía y aún no hay ninguna actriz elegida”, concluyó.

Captura de pantalla: América Tv

Bailando en las redes, La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: "Es un gran día"

Tras el festejo de Mauro Icardi por la resolución judicial que puso fin a su matrimonio con Wanda Nara, Eugenia "La China" Suárez no quiso quedarse afuera de las celebraciones y sorprendió con un insólito video que publicó en sus redes sociales.

Horas después de que se hiciera pública la noticia, la actriz compartió una divertida grabación en la que se la ve bailando en el living de la casa de los sueños, mientras hace la mímica de una canción cuya letra destaca lo lindo y atractivo que es su novio.

La China Suárez vía Instagram.

Sobre la imagen, Suárez escribió: "Cuando mirás a tu novio", acompañado de un emoji que babea. En el pie de la publicación añadió: "Todo el día con esta canción".

En sus historias, la actriz replicó el mismo video y sumó un mensaje más contundente y que refiere al contexto de la noticia que difundió Mauro Icardi con bombos y platillos: "Hoy es un buen día".

A diferencia de otras publicaciones, la actriz habilitó los comentarios y los usuarios dejaron plasmadas distintas opiniones: "¿Se festeja?"; "Ella jura que todas queremos un novio como Icardi"; "Ahora puede decir 'mi novio', porque antes era el amante"; "Mientras ella festeja que se divorció del macho, la otra factura"; "Ella festeja mientras Icardi la deja encerrada con los carpinchos"; "Chocha que ahora es dueña de todo".