Chepibe, influencer y gordofobia, entre las más de 6.000 palabras nuevas que sumó la RAE La nueva edición del Diccionario de la lengua española reúne 99.990 artículos en dos tomos y actualiza el repertorio por primera vez desde 2014. La obra incorpora términos sobre tecnología, ambiente y gastronomía de todo el mundo hispanohablante. Por Agregar C5N en









La nueva versión del diccionario refleja los cambios sociales, culturales y tecnológicos del mundo hispanohablante.

La Real Academia Española (RAE) presentó junto a las 23 academias de la lengua la 24ª edición del Diccionario de la lengua española, con más de 6.000 novedades. La obra actualiza por primera vez desde 2014 su versión impresa y refleja los cambios sociales, culturales y tecnológicos del mundo hispanohablante.

En representación de la Argentina, la Academia Argentina de Letras eligió el término chepibe, usado para designar a quien realiza mandados o tareas menores. El volumen también incluye bicisenda, habitual en el Río de la Plata, dentro de un paquete de 1.570 voces exclusivas de distintos países y 1.490 gentilicios.

El repertorio suma vocablos tecnológicos como influencer, pódcast, metaverso, docuserie e inteligencia artificial generativa. Además, incorpora términos sociales, ambientales y gastronómicos como gordofobia, edadista, basuraleza, hantavirus, ecoansiedad, esferificar y ramen.

La publicación reúne 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones en dos tomos de tapa dura que totalizan 3.606 páginas. Esta edición traslada al papel nueve revisiones digitales acumuladas durante doce años y consolida 20.672 acepciones con marcas de países americanos.

La RAE redefine la estructura de la obra e impulsa un modelo nativo digital El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, definió la obra como el primer diccionario "nativo digital", creado desde la web hacia el papel. El directivo calificó el lanzamiento como "el cenit" de una tradición iniciada en 1780 y "el acta de nacimiento de los diccionarios del futuro".