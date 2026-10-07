Una modelo lanzó una gravísima denuncia contra un famoso conductor de televisión: los detalles A través de un duro descargo en su red social, la reconocida modelo expuso la situación que vivió en una entrevista con un famoso periodista y escribió una profunda reflexión. ¿De quiénes se trata? Agregar C5N en









La modelo publicó un fuerte descargo en sus redes sociales.

Chloé Bello compartió un fuerte descargo en sus redes sociales, en el que compartió una situación que vivió con un famoso periodista. La modelo señaló que fue invitada a un programa y que se sintió incómoda por ser objeto de humoradas después de no aceptar una invitación del conductor, de quien no reveló la identidad.

Con una placa negra, la modelo escribió un extenso mensaje en su cuenta personal. “No suelo comunicar situaciones personales, y mucho menos aquellas que involucran mi trabajo. Tampoco suelo hacerlo respecto de personas a las que alguna vez les tuve mucho respeto y admiración profesional", comenzó diciendo.

Y continuó: “Pero escribo esto porque lamentablemente viví una situación profundamente incómoda que, una vez más, evidencia la eterna degradación a la que muchas veces nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres, en un mundo que todavía sigue estando dominado por hombres, en este oficio como en tantos otros".

Chloé Bello y un fuerte descargo en su cuenta oficial de Instagram. En ese sentido, la modelo comenzó a explicar lo que vivió durante la entrevista y nombró a una mujer que, según sus palabras, fue parte de los agravios que recibió. “Después de no aceptar una invitación personal de esta persona, durante mi participación como invitada en su programa -al que fui con la mejor intención de pasarla bien, como corresponde cuando se recibe a un invitado- fui objeto de constantes comentarios y provocaciones disfrazadas de humor, que sentí como un intento deliberado de ridiculizarme y dejarme mal parada. En este caso increíblemente muy acompañado por una secuaz femenina quien no se quedó atrás".

Chloé Bello vía Instagram La contundente denuncia de Chloé Bello contra un reconocido periodista En otro tramo del descargo, Bello remarcó que la situación fue provocada por un famoso conductor, el cual ella admiraba. "Una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación, particularmente cuando esa conducta vuelve a recaer sobre una mujer. Y más triste aún cuando viene de la mano de un periodista, al que alguna vez admiré", expresó.

"Por suerte tengo la capacidad de mantener la calma y responder con educación incluso frente a situaciones incómodas. Pero eso no significa que nos las registre, ni que deba naturalizarlas", agregó. A modo de cierre, la modelo reflexionó y se solidarizó con aquellas mujeres que atravesaron una situación similar y que ella no comprendía: "Me solidarizo con tantas mujeres que antes contaron historias similares y a las que quizás no comprendí del todo porque objetivizarnos, ridiculizarnos o intentar descalificarnos por ser mujeres también es violencia. Y no debería seguir siendo normal en esta era ni en ninguna más". Chloé Bello vía Instagram