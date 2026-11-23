- La propiedad está ubicada en una exclusiva urbanización de Madrid y tiene 1.900 metros cuadrados.
- La vivienda cuenta con seis baños, gimnasio privado, piscina, jardín y espacios destinados al descanso.
- El dormitorio principal combina madera de nogal, cortinas de lino y una paleta de colores suaves.
- La decoración busca generar un ambiente íntimo y relajado, con una estética inspirada en los hoteles de lujo.
Con alma de suite: el entrenador del Atlético de Madrid comparte con Carla Pereyra una vivienda de lujo en Madrid. El dormitorio principal se destaca por sus materiales nobles, tonos cálidos y una decoración pensada para transmitir tranquilidad. Así es la habitación de Diego Simeone en España
El técnico del Atlético de Madrid y la modelo construyeron en la capital española un hogar en el que el diseño y la comodidad ocupan un lugar central. Lejos de la intensidad de los partidos y los compromisos deportivos, la pareja eligió un estilo que prioriza la privacidad, la luz natural y los espacios amplios.
Uno de los ambientes que más llama la atención es el dormitorio principal, diseñado con una estética que recuerda a una suite de hotel cinco estrellas. La combinación de acabados, texturas y matices neutros convierte a la habitación en un espacio pensado para descansar y desconectarse de la rutina.
Cómo es la habitación de Diego Simeone y Carla Pereyra
El dormitorio principal se organiza alrededor de una propuesta de minimalismo cálido. Los grandes ventanales permiten el ingreso de luz natural y conectan el interior con el entorno verde de la propiedad. Uno de los elementos destacados es la pared revestida con paneles de madera de nogal, que aporta profundidad y calidez al ambiente.
Las cortinas de lino en tonos arena acompañan la decoración y generan una sensación de intimidad sin recargar el espacio. A su vez, una lámpara de sobremesa con base de aspecto pétreo suma un detalle elegante y discreto. Otro elemento que llama la atención es un cuadro abstracto apoyado directamente sobre el suelo, una elección decorativa contemporánea que rompe con la disposición tradicional de las obras de arte.
La suite mantiene una estética sobria, con pocos elementos y materiales seleccionados para generar una atmósfera confortable. La madera, el lino y las tonalidades naturales son protagonistas de una propuesta en la que el lujo no depende de los objetos llamativos, sino de la calidad de los acabados y la armonía visual.
La intención de Carla fue crear una casa madrileña que funcionara como refugio familiar. En declaraciones a ¡HOLA!, explicó que buscaban espacios amplios para compartir y mucha luz natural. La decoración también responde a la necesidad de encontrar tranquilidad después de jornadas de mucha exposición pública y exigencia profesional. En ese sentido, el cuarto representa uno de los ambientes más personales de la casa.
La vivienda se encuentra en una exclusiva urbanización de la capital española y tiene una superficie de aproximadamente 1.900 metros cuadrados. Entre sus instalaciones se destacan seis baños, gimnasio privado, piscina, jardín y una zona chill out. El estilo general combina arquitectura minimalista, líneas puras y elementos nobles.