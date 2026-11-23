Con alma de suite: así es la habitación de Diego Simeone en España La vivienda del entrenador del Atlético de Madrid y Carla Pereyra combina diseño contemporáneo, materiales nobles y espacios amplios. La pareja apostó por una decoración que prioriza la comodidad, la luz natural y la privacidad familiar. Agregar C5N en









El dormitorio principal de la casa de Diego Simeone y Carla Pereyra se destaca por su diseño minimalista, los tonos cálidos y los detalles en madera que crean un ambiente de suite de lujo.

La propiedad está ubicada en una exclusiva urbanización de Madrid y tiene 1.900 metros cuadrados.

La vivienda cuenta con seis baños, gimnasio privado, piscina, jardín y espacios destinados al descanso.

El dormitorio principal combina madera de nogal, cortinas de lino y una paleta de colores suaves.

La decoración busca generar un ambiente íntimo y relajado, con una estética inspirada en los hoteles de lujo. Con alma de suite: el entrenador del Atlético de Madrid comparte con Carla Pereyra una vivienda de lujo en Madrid. El dormitorio principal se destaca por sus materiales nobles, tonos cálidos y una decoración pensada para transmitir tranquilidad. Así es la habitación de Diego Simeone en España

El técnico del Atlético de Madrid y la modelo construyeron en la capital española un hogar en el que el diseño y la comodidad ocupan un lugar central. Lejos de la intensidad de los partidos y los compromisos deportivos, la pareja eligió un estilo que prioriza la privacidad, la luz natural y los espacios amplios.

Uno de los ambientes que más llama la atención es el dormitorio principal, diseñado con una estética que recuerda a una suite de hotel cinco estrellas. La combinación de acabados, texturas y matices neutros convierte a la habitación en un espacio pensado para descansar y desconectarse de la rutina.

Cómo es la habitación de Diego Simeone y Carla Pereyra El dormitorio principal se organiza alrededor de una propuesta de minimalismo cálido. Los grandes ventanales permiten el ingreso de luz natural y conectan el interior con el entorno verde de la propiedad. Uno de los elementos destacados es la pared revestida con paneles de madera de nogal, que aporta profundidad y calidez al ambiente.

Las cortinas de lino en tonos arena acompañan la decoración y generan una sensación de intimidad sin recargar el espacio. A su vez, una lámpara de sobremesa con base de aspecto pétreo suma un detalle elegante y discreto. Otro elemento que llama la atención es un cuadro abstracto apoyado directamente sobre el suelo, una elección decorativa contemporánea que rompe con la disposición tradicional de las obras de arte.