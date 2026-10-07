Yanina Latorre desenmascaró al famoso conductor señalado por una modelo en un fuerte descargo: "Sos vos"

Una modelo publicó un furioso descargo en las redes en el que apuntó directamente contra un presentador: "Fui objeto de constantes provocaciones en un intento deliberado de ridiculizarme", lanzó. Por su parte, la conductora reveló quién es el periodista señalado.

Yanina Latorre lo dijo: quién es el conductor señalado por la modelo.

Chloé Bello sorprendió a sus seguidores al publicar un extenso descargo en sus redes sociales donde relató la incómoda situación que habría vivido durante una entrevista y lanzó una fuerte acusación contra un reconocido conductor.

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Según contó la modelo, el periodista habría intentado seducirla y, tras recibir una respuesta negativa a una invitación personal, él habría realizado una serie de comentarios ofensivos durante una entrevista que compartieron.

"No suelo comunicar situaciones personales, y mucho menos aquellas que involucran mi trabajo. (...) Pero escribo esto porque lamentablemente viví una situación profundamente incómoda que, una vez más, evidencia la eterna degradación a la que muchas veces nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres", expresó en su descargo.

En otro tramo del descargo, Bello remarcó que la situación fue provocada por un famoso conductor, al cual ella admiraba. "Una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación, particularmente cuando esa conducta vuelve a recaer sobre una mujer. Y más triste aún cuando viene de la mano de un periodista, al que alguna vez admiré", expresó.

El furioso descargo que compartió la modelo en su cuenta de Instagram.

Si bien Bello decidió mantener en privado la identidad del periodista al que apuntó, Yanina Latorre se hizo eco de la polémica y, durante su programa SQP, reveló quién sería el conductor señalado por la modelo.

Yanina Latorre contó quién es el conductor señalado por Chloe Bello

Para respaldar sus dichos, Yanina Latorre puso al aire un fragmento de una entrevista que Bello había brindado en el ciclo radial de Matías Martin, donde quedó expuesto un incómodo intercambio. De esta manera, Latorre dio a entender que el periodista sería el destinatario de la fuerte acusación que la modelo hizo pública en sus redes sociales.

FUERTE DENUNCIA EN REDES DE CHLOÉ BELLO CONTRA MATÍAS MARTINCc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre https://t.co/NCj8ABdWV2 — América TV (@AmericaTV) October 7, 2026

Consultado por el tema, Matías negó ser el destinatario del furioso descargo. "Somos amigos, nos conocemos, tenemos buena onda y me dijo que la pasó genial", expresó.

Sin embargo, la conductora insistió: "El posteo, y te lo digo posta, es por vos. Ella cree que es a raíz de una invitación denegada de su parte. Vos estás solo, y ella siente que como la invitaste a comer durante el programa, empezaste el arsenal de ataques hacia ella".