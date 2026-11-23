La picante primera vez de Moria Casán y Pato Galmarini: "¡Se me tiró encima y no la podía sacar! El dirigente político contó en el programa La One cómo fue el debut íntimo de la pareja, reveló qué gritaba ella en medio de la acción y desató carcajadas en el estudio. “Fue una vergüenza”, confesó. Agregar C5N en









Pato Galmarini y Moria Casán llevan cinco años juntos.

Durante su visita al programa de Moria Casán, el dirigente político Fernando “Pato” Galmarini sorprendió a todos al relatar sin filtro cómo fue el debut íntimo de la pareja. Calificando el episodio como “una vergüenza”, el exfuncionario aseguró entre risas que la conductora “se le tiró encima y no la podía sacar”, y reveló además qué gritaba ella en medio de la acción, desatando las carcajadas de todo el estudio.

Moria Casán recibió este lunes a Galmarini en La mañana con Moria (Eltrece) y, lejos de guardarse nada, abrieron el juego sobre cómo fue su primera vez en la cama. El dirigente político tomó la delantera sin filtro y desató las carcajadas de todo el piso con un relato explosivo: “No, no, fue una vergüenza. ¡Se me tiró encima y no la podía sacar!”.

Lejos de frenar ahí, el exfuncionario mandó al frente a la diva con un código íntimo que todos cazaron al vuelo: “Gritaba gol de Boca y no tenía nada que ver. Le digo: ‘Pará un poco, hermana, si no fue gol de Boca, pará’”.

Lejos de achicarse, La One le devolvió la chicana con su lengua filosa habitual —“¿Papi, vos estás bien? Pato no funciona bien a la mañana, parece”—, mientras María Fernanda Callejón remataba el cuadro desde el panel: “Igual, la película que se está haciendo es maravillosa”.

A la cama con Moria: la historia de amor entre La One y Galmarini La charla también revivió el mítico flechazo de 1991 en A la cama con Moria, cuando el dirigente se presentó confesando: “Yo estoy enamorado de Perón y de Boca”, y ella le retrucó sin pestañear: “Qué bueno, porque yo estoy enamorada de mí”. Entre pases de factura y chicanas sobre quién avanzó primero —con el panel acusando a la diva de haberlo “beboteado”—, La One reconoció que, aunque él estaba casado, “lo más lindo que tenía el peronismo era el Pato”, a lo que él respondió sin vueltas: “Estaba buena Moria en aquel momento”.

El romance recién tomó forma 35 años después vía WhatsApp, donde él la conquistó sin faltas de ortografía ni rodeos, aunque no faltaron los escándalos en el medio: Moria lo dejó plantado en una entrega de premios y a los pocos días se casó en Florencia con otro. “Me dijo ‘recontra voy’ y me recontra cagó. Dije: ‘Esta mina está del tomate’”, recordó Galmarini sobre aquel desplante que quedó atrás apenas ella se separó. Además de las anécdotas en la bombonera, la pareja dejó en claro por qué funcionan cerca de los 80 años. Mientras él aseguró que lo enamoró porque “es buena mina” y “una callejera que saluda a todo el mundo”, Moria defendió el goce en la madurez contra quienes se sienten “descartados para la vida” y resumió el secreto del vínculo: “Nosotros nos reímos mucho, la lealtad es un valor muy grande para él”.