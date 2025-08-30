IR A
Se casa Taylor Swift: cómo se conocieron con Travis Kelce y cuál es la canción que le dedicó

La cantante, que marcó una generación con sus letras, confirmó uno de los pasos más importantes de su vida personal.

Se casa Taylor Swift: cómo se conocieron con Travis Kelce y cuál es la canción que le dedicó

Taylor Swift y Travis Kelce se casan: Conocé las últimas noticias

Taylor Swift vuelve a estar en el centro de la escena, pero esta vez no por un estreno musical ni por una gira internacional, sino por una noticia que sorprendió a sus fanáticos en todo el mundo: Se casará con Travis Kelce.

La estrella del pop y su pareja, jugador de los Kansas City Chiefs, compartieron la noticia a través de sus redes sociales.
El vínculo con él, figuradestacada del deporte estadounidense, se convirtió en una de las historias más comentadas de los últimos años. Entre rumores, apariciones públicas y gestos que dieron que hablar, la pareja consolidó una relación que hoy suma un nuevo capítulo.

Cómo es la historia de Taylor Swift con Travis Kelce: finalmente anunciaron su casamiento

Taylor Swift y Travis Kelce beso febrero 2024

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron públicamente su compromiso en un posteo de Instagram que mostró la romántica propuesta y el anillo. Las imágenes captaron al deportista arrodillado en un jardín adornado con flores blancas, rojas y rosas, mientras Swift lucía una banda dorada con un imponente diamante en el dedo anular de la mano izquierda. La publicación estuvo musicalizada con “So High School”, tema incluido en el álbum The Tortured Poets Department, que Swift dedicó a su pareja y en el que relata con nostalgia y humor su relación.

La historia de la pareja comenzó en julio de 2023, cuando Kelce asistió a un show de The Eras Tour en Kansas City. Según revelaciones posteriores en el pódcast New Heights, Kelce intentó acercarse a Swift con una friendship bracelet, aunque sin éxito inicial. Con el tiempo, ambos comenzaron a verse en privado, hasta que su relación se consolidó y empezaron a mostrarse juntos públicamente, asistiendo a partidos, cenas y eventos sociales.

Durante los últimos dos años, la pareja se volvió más visible, compartiendo momentos románticos, vacaciones y salidas con amigos, sin dejar de lado su afecto en público. La reciente propuesta de matrimonio refleja tanto la complicidad que desarrollaron como la dedicación de Swift a cuidar los detalles. Eso se ve reflejado en la selección de la canción que musicaliza su anuncio y la ambientación cuidadosamente elegida para el momento especial.

