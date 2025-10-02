Ángel de Brito reveló parte de su pasado oculto: "Por eso mi paciencia"

Antes de ser uno de los conductores más famosos, Ángel de Brito tuvo una profesión que estaba oculta en su pasado antes de su carrera en televisión. "Por eso mi paciencia", contó.
El conductor contó una parte de su historia de vida antes de la televisión y por todo lo que tuvo que atravesar.
En el segmento Ángel Responde, en Instagram, donde el periodista tiene un ida y vuelta con sus seguidores, le consultaron “¿Cuál fue tu primer trabajo?”, a lo que respondió: “Profesor particular. Por eso mi paciencia”.
El periodista está al frente de LAM, en América, donde tiene que manejar información sensible sobre los famosos de Argentina y muchas veces tiene que hacer de árbitro entre sus panelistas, las "angelitas".
Ya en 2021, cuando el ciclo de espectáculos estaba en El Trece, el mediático compartió con su público un dato desconocido de su pasado: “No soy traductor, sí profesor. La carrera de traductorado es mucho más compleja. Estudié, aunque no se note, estudié”, ironizó.
Ángel de Brito fue jurado del Reality Show Soñando por Bailar y Soñando por Bailar 2 (2ª edición) por El Trece conducidos por Viviana Canosa y Santiago del Moro respectivamente (2011/2012). También Integró el Debate de Soñando por Bailar 2 transmitido también por El Trece, conducido por Mariano Iúdica (2012).
En 2016, condujo el primer ciclo matutino de LAM, por El Trece. Hasta 2021 estuvo en ese canal, desde 2022 en adelante se transmite por América TV, de lunes a viernes a las 20.