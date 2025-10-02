IR A
IR A

Ángel de Brito reveló parte de su pasado oculto: "Por eso mi paciencia"

El conductor contó una parte de su historia de vida antes de la televisión y por todo lo que tuvo que atravesar.

El mediático contó que su camino profesional no siempre estuvo ligado a la televisión.

El mediático contó que su camino profesional no siempre estuvo ligado a la televisión.

Redes Sociales

Antes de ser uno de los conductores más famosos, Ángel de Brito tuvo una profesión que estaba oculta en su pasado antes de su carrera en televisión. "Por eso mi paciencia", contó.

Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella
Te puede interesar:

Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella por la polémica con el cine argentino: "Muy simplista"

En el segmento Ángel Responde, en Instagram, donde el periodista tiene un ida y vuelta con sus seguidores, le consultaron “¿Cuál fue tu primer trabajo?”, a lo que respondió: “Profesor particular. Por eso mi paciencia”.

El periodista está al frente de LAM, en América, donde tiene que manejar información sensible sobre los famosos de Argentina y muchas veces tiene que hacer de árbitro entre sus panelistas, las "angelitas".

Ángel de Brito en redes sociales octubre

Ya en 2021, cuando el ciclo de espectáculos estaba en El Trece, el mediático compartió con su público un dato desconocido de su pasado: “No soy traductor, sí profesor. La carrera de traductorado es mucho más compleja. Estudié, aunque no se note, estudié”, ironizó.

¿Cómo se hizo famoso Ángel de Brito?

Ángel de Brito fue jurado del Reality Show Soñando por Bailar y Soñando por Bailar 2 (2ª edición) por El Trece conducidos por Viviana Canosa y Santiago del Moro respectivamente (2011/2012). También Integró el Debate de Soñando por Bailar 2 transmitido también por El Trece, conducido por Mariano Iúdica (2012).

En 2016, condujo el primer ciclo matutino de LAM, por El Trece. Hasta 2021 estuvo en ese canal, desde 2022 en adelante se transmite por América TV, de lunes a viernes a las 20.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El confuso episodio en LAM entre Mónica Farro y Yanina Latorre.

El confuso episodio en LAM entre Mónica Farro y Yanina Latorre: "¿Le va a pegar?"

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
play

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

últimas noticias

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.

El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky

Hace 19 minutos
Daniela Celis agradeció al equipo médico que operó a Thiago Medina.

Daniela Celis contó cómo salió la operación de Thiago Medina: "Grandes pasos"

Hace 32 minutos
Argenzuela se convirtió en el líder total del rating de la tarde.

El tanque de Argenzuela, líder en el rating de la tarde

Hace 39 minutos
play

Copa Libertadores Femenina 2025: Boca y San Lorenzo se ilusionan con gritar campeón con su gente

Hace 42 minutos
The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre.

La hora exacta: ¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

Hace 44 minutos