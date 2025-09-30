Vuelve la Fiesta del Cine a Argentina: desde cuándo y cómo comprar entradas a $4 mil Con tarifas accesibles para todos, el festival ofrece en su nueva edición muchas películas de regreso.







La Fiesta del Cine vuelve con precios muy accesibles para todos. Captura fiestadelcine.com.ar

La Fiesta del Cine 2025 se llevará a cabo en sedes seleccionadas entre el jueves 2 y el miércoles 8 de octubre, donde habrá muchos estrenos y reestrenos de películas que podrían generar un gran éxito para esta sexta edición del festival.

Con precios de $4 mil para todas las entradas, con excepción de las 4D y D-Box Premium que costarán $8 mil, los descuentos serán de entre un 72,6% y 60% del valor actual. Por eso, se espera un regreso masivo de la gente a las salas de cine y se preparan muchas películas para atraer la mayor cantidad de espectadores posible.

En esta ocasión, las sedes participantes serán Atlas Cines, Cinemark Hoyts, Cinépolis, Cines Multiplex y Showcase, entre muchos otros alrededor de Argentina. Todas las opciones disponibles se encuentran en el sitio web oficial de la Fiesta del Cine (fiestadelcine.com.ar), donde se confirmó que el festival será del 2 al 8 de octubre.

Fiesta del Cine 2025 precios Cinemark Hoyts $4 mil y $8 mil serán los precios para las películas de esta Fiesta del Cine. Captura cinemarkhoyts.com.ar

Cuáles serán las 21 películas disponibles durante la Fiesta del Cine Avatar: The Way of Water ( Avatar: El camino del agua).

( Avatar: El camino del agua). Belén .

. Dangerous Animals ( Animales peligrosos).

( Animales peligrosos). Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle ( Demon Slayer: Castillo Infinito).

( Demon Slayer: Castillo Infinito). F1: The Movie ( F1: La película).

( F1: La película). Gabby's Dollhouse: The Movie ( La casa de muñecas de Gabby: La película).

( La casa de muñecas de Gabby: La película). Hamilton .

. Homo Argentum .

. Miss Carbón .

. Nadie va a escuchar tu grito .

. Ne Zha 2: El niño demonio revoluciona el mar .

. One Battle After Another ( Una batalla tras otra).

( Una batalla tras otra). Pride & Prejudice (Orgullo y prejuicio).

(Orgullo y prejuicio). Sketch ( Dibujos imaginarios).

( Dibujos imaginarios). The Bad Guys 2 ( Los Tipos Malos 2).

( Los Tipos Malos 2). The Conjuring: Last Rites (El Conjuro 4: Últimos Ritos).

(El Conjuro 4: Últimos Ritos). The Godfather ( El padrino).

( El padrino). The Long Walk (Camina o muere).

(Camina o muere). The Strangers: Chapter 2 (Los extraños: Capítulo 2).

(Los extraños: Capítulo 2). Together ( Together: juntos hasta la muerte).

( Together: juntos hasta la muerte). Toy Story.