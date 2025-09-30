IR A
IR A

Vuelve la Fiesta del Cine a Argentina: desde cuándo y cómo comprar entradas a $4 mil

Con tarifas accesibles para todos, el festival ofrece en su nueva edición muchas películas de regreso.

La Fiesta del Cine vuelve con precios muy accesibles para todos.

La Fiesta del Cine vuelve con precios muy accesibles para todos.

Captura fiestadelcine.com.ar
Doctor Strange, Spider-Man y Scarlet Witch no aparecen hace más de tres años.
Te puede interesar:

El regreso más esperado de Marvel reveló cómo será su vuelta a las películas

Con precios de $4 mil para todas las entradas, con excepción de las 4D y D-Box Premium que costarán $8 mil, los descuentos serán de entre un 72,6% y 60% del valor actual. Por eso, se espera un regreso masivo de la gente a las salas de cine y se preparan muchas películas para atraer la mayor cantidad de espectadores posible.

En esta ocasión, las sedes participantes serán Atlas Cines, Cinemark Hoyts, Cinépolis, Cines Multiplex y Showcase, entre muchos otros alrededor de Argentina. Todas las opciones disponibles se encuentran en el sitio web oficial de la Fiesta del Cine (fiestadelcine.com.ar), donde se confirmó que el festival será del 2 al 8 de octubre.

Fiesta del Cine 2025 precios Cinemark Hoyts
$4 mil y $8 mil serán los precios para las películas de esta Fiesta del Cine.

$4 mil y $8 mil serán los precios para las películas de esta Fiesta del Cine.

Cuáles serán las 21 películas disponibles durante la Fiesta del Cine

  • Avatar: The Way of Water ( Avatar: El camino del agua).
  • Belén.
  • Dangerous Animals ( Animales peligrosos).
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle( Demon Slayer: Castillo Infinito).
  • F1: The Movie ( F1: La película).
  • Gabby's Dollhouse: The Movie( La casa de muñecas de Gabby: La película).
  • Hamilton.
  • Homo Argentum.
  • Miss Carbón.
  • Nadie va a escuchar tu grito.
  • Ne Zha 2: El niño demonio revoluciona el mar.
  • One Battle After Another( Una batalla tras otra).
  • Pride & Prejudice (Orgullo y prejuicio).
  • Sketch ( Dibujos imaginarios).
  • The Bad Guys 2 ( Los Tipos Malos 2).
  • The Conjuring: Last Rites (El Conjuro 4: Últimos Ritos).
  • The Godfather( El padrino).
  • The Long Walk (Camina o muere).
  • The Strangers: Chapter 2 (Los extraños: Capítulo 2).
  • Together ( Together: juntos hasta la muerte).
  • Toy Story.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Uno de los personajes favoritos prepara su regreso antes de Avengers: Doomsday﻿.

Marvel confirmó la noticia más esperada: un favorito de los fans no está muerto

La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena

Marvel Studios quedó expuesto y se confirmó el regreso más esperado.

Una foto desencadenó el descontrol en Marvel: confirma el regreso más esperado

Magui Bravi protagoniza Desde Adentro, la nueva película de terror argentina.
play

Magui Bravi protagoniza Desde Adentro, la nueva película de terror argentina que llega a los cines

DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un exrevolucionario que debe volver a sus orígenes para recuperar a su hija.

Una batalla tras otra: cómo es lo nuevo de Paul Anderson con DiCaprio y Penn

El español Javier Bardem, posa con un pañuelo palestino en la reciente gala de los premios Emmy.

El boicot a Israel se dispara: quiénes son los actores, actrices, directores y futbolistas que piden por Palestina libre

últimas noticias

Tony Janzen Valverde Victoriano tiene 20 años.

Video: así detuvieron a Pequeño J, presunto autor intelectual del triple femicidio en Varela

Hace 1 hora
Ibiza registró inundaciones.

Alerta en Ibiza: cerraron escuelas y playas por las intensas lluvias e inundaciones

Hace 1 hora
Ya puede consultarse el padrón electoral definitivo para octubre.

Dónde voto en las elecciones 2025: consultá el padrón electoral definitivo

Hace 1 hora
Patricia Bullrich felicitó solo a la policía de Perú por la captura de Pequeño J.

Patricia Bullrich felicitó solo a la policía de Perú por la captura de Pequeño J: "Decisión y coordinación"

Hace 1 hora
El imputado era el líder de una organización de narcotraficantes en la villa Zavaleta.

La historia de Pequeño J, detenido e imputado por el triple femicidio

Hace 1 hora