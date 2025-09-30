Vuelve la Fiesta del Cine a Argentina: desde cuándo y cómo comprar entradas a $4 mil

La Fiesta del Cine 2025 se llevará a cabo en sedes seleccionadas entre el jueves 2 y el miércoles 8 de octubre, donde habrá muchos estrenos y reestrenos de películas que podrían generar un gran éxito para esta sexta edición del festival.
Con tarifas accesibles para todos, el festival ofrece en su nueva edición muchas películas de regreso.
Con precios de $4 mil para todas las entradas, con excepción de las 4D y D-Box Premium que costarán $8 mil, los descuentos serán de entre un 72,6% y 60% del valor actual. Por eso, se espera un regreso masivo de la gente a las salas de cine y se preparan muchas películas para atraer la mayor cantidad de espectadores posible.
En esta ocasión, las sedes participantes serán Atlas Cines, Cinemark Hoyts, Cinépolis, Cines Multiplex y Showcase, entre muchos otros alrededor de Argentina. Todas las opciones disponibles se encuentran en el sitio web oficial de la Fiesta del Cine (fiestadelcine.com.ar), donde se confirmó que el festival será del 2 al 8 de octubre.