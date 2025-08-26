Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su casamiento y revolucionaron las redes sociales

La cantante estadounidense y la estrella de los Kansas City Chiefs publicaron las fotos de su compromiso con un guiño a los fans. "Su profesora de inglés y su profesor de gimnasia se van a casar", afirmaron.

Mientras todos sus fans estaban pendientes del lanzamiento de The life of a showgirl, su nuevo disco de estudio que se publicará el 3 de octubre, Taylor Swift revolucionó las redes sociales este martes con un anuncio esperado, pero no por eso menos impactante: se casará con su novio, el jugador de la NFL Travis Kelce.

Ellos mismos lo confirmaron con un posteo compartido y una serie de fotos donde se los ve juntos y abrazados. En una de las imágenes, él está arrodillado frente a la cantante y, en otra, se luce en detalle el anillo de compromiso que Swift llevará a partir de ahora en la mano izquierda.

El anuncio también llegó con un guiño a los fans: "Su profesora de inglés y su profesor de gimnasia se van a casar", afirmaron. La frase es una referencia a los memes y chistes que circulan sobre su relación, en especial después de que la cantante visitara el podcast de Kelce, y a un verso de su canción So High School: "Vos sabés jugar a la pelota, yo sé sobre Aristóteles".

La artista y la estrella de los Kansas City Chiefs empezaron a salir a mediados de 2023, cuando ella estaba en medio de su exitosa gira The Eras Tour. De hecho, Kelce estuvo presente en el Estadio Monumental el sábado 11 de noviembre de ese año para el segundo de los tres shows que dio en Buenos Aires.

Esa fue una de las primeras apariciones públicas de la pareja y causó sensación a nivel mundial: no solo se besaron frente a los fans argentinos cuando bajó del escenario, sino que ella cambió la letra de su éxito Karma para hacer una referencia directa a su novio: "Karma es el chico en los Chiefs".

La gira también jugó un papel clave para que Swift y Kelce se conocieran. El 8 de julio de 2023, el jugador fue a uno de los shows en el Arrowhead Stadium de Kansas, donde su equipo hace de local, y trató de hacerle llegar uno de los famosos friendship bracelets con su número de teléfono: fue un fracaso.

"Me decepcionó que no hablara antes ni después de sus presentaciones porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta", confesó Kelce en su podcast New Heights. "Así que me sentí un poco mal por no haberle dado una de las pulseras que le hice", agregó.

Sin embargo, según contó meses después, hubo gente del entorno de la cantante que lo ayudó a hablar con ella y empezaron a verse en privado. "Pensé: si este tipo no está loco, esto es exactamente el tipo de cosas sobre las que he estado escribiendo canciones desde que era adolescente y quería que me pasaran", explicó ella cuando visitó el podcast.

"Y yo estaba entre el público durante el Eras Tour, escuchando todas esas canciones y pensando: 'Esto es lo que ella quiere que haga'", coincidió él. En septiembre de 2023, Swift fue a verlo por primera vez a un partido de la NFL, y su relación ha sido pública desde ese momento.