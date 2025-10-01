Esta localidad cautiva a los turistas con su paisaje rodeado de montañas, bosques y arroyos. Es perfecta para los amantes del trekking y las aventuras.

Argentina está llena de destinos encantadores para visitar todo el año. Cada provincia tiene atractivos turísticos que son reconocidos en todo el país e incluso el exterior, pero también existen otros más ocultos, como un pueblito patagónico que sorprende con un lago de agua cristalina.

Se trata de Epuyén, en la provincia de Chubut, una localidad de 2.400 habitantes ubicada al pie de la Cordillera de los Andes. Su nombre significa "dos que van" y hace referencia a los dos arroyos que recorren el pueblo para desembocar en el río Epuyén, que nace del lago de mismo nombre.

El lago Epuyén es único a nivel mundial por la gran transparencia de sus aguas. Además, está rodeado por cerros, montañas y bosques, creando el paisaje tan característico de la región cordillerana. Es un lugar ideal para descansar, hacer paseos al aire libre y disfrutar de la naturaleza.

Epuyén queda en el noroeste de la provincia de Chubut, dentro del departamento Cushamen, cerca de la Cordillera de los Andes y del límite con Río Negro. Se ubica unos 120 kilómetros al norte de Esquel y unos 1.730 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Epuyén

El mayor atractivo de Epuyén son sus impresionantes paisajes naturales, con lagos cristalinos enmarcados por bosques y, de telón de fondo, la Cordillera de los Andes. El pueblo está preparado para recibir turistas de todo el país y del exterior, así que hay muchas opciones de alojamiento y propuestas gastronómicas.

Para disfrutar la naturaleza, la mejor opción es el Parque Municipal Puerto Bonito, un espacio protegido que incluye 30.000 hectáreas de bosque patagónico y la cuenca del lago Epuyén. Es famoso por sus aguas súper transparentes, que permiten ver el fondo hasta 8 metros de profundidad.

Además de nadar (es uno de los lagos más cálidos de la Patagonia), se pueden hacer todo tipo de actividades náuticas, pero están prohibidas las embarcaciones a motor. Está habilitada la navegación a vela, en kayaks, los senderos de trekking por la costa, montañismo, cabalgatas y pesca deportiva.

Epuyén, Chubut Instagram @turismoepuyen

Entre los senderos turísticos se destacan el Sendero de las Playas, que bordea la costa del lago; el Circuito de Piedra Pintada; el Sendero a El Chalet, para conocer una casa construida en la década de 1960 que fue destruida por la naturaleza; y el camino a Bahía Las Percas y Ex-Monasterio, que lleva a un excelente mirador sobre el lago y a los restos de un "monasterio" abandonado.

Cómo llegar a Epuyén

El viaje desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Epuyén se puede hacer en auto, pero requiere de paciencia: son más de 1.700 kilómetros por las rutas 206, 65, 60, 18, 152, 6, 70 y 40, para un total de casi 22 horas de viaje a través de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro.

La opción más directa es tomar un vuelo hasta el Aeropuerto de Esquel, y desde allí hacer en auto en colectivo el tramo restante hasta Epuyén: son unos 125 kilómetros y el viaje dura aproximadamente una hora y media.