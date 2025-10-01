1 de octubre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblito con un lago de agua cristalina que sorprende

Esta localidad cautiva a los turistas con su paisaje rodeado de montañas, bosques y arroyos. Es perfecta para los amantes del trekking y las aventuras.

Argentina está llena de destinos encantadores para visitar todo el año. Cada provincia tiene atractivos turísticos que son reconocidos en todo el país e incluso el exterior, pero también existen otros más ocultos, como un pueblito patagónico que sorprende con un lago de agua cristalina.

Con paisajes serranos, cascadas, balnearios y opciones de alojamiento accesibles, Valle Hermoso se posiciona como un destino ideal para descansar.
Se trata de Epuyén, en la provincia de Chubut, una localidad de 2.400 habitantes ubicada al pie de la Cordillera de los Andes. Su nombre significa "dos que van" y hace referencia a los dos arroyos que recorren el pueblo para desembocar en el río Epuyén, que nace del lago de mismo nombre.

El lago Epuyén es único a nivel mundial por la gran transparencia de sus aguas. Además, está rodeado por cerros, montañas y bosques, creando el paisaje tan característico de la región cordillerana. Es un lugar ideal para descansar, hacer paseos al aire libre y disfrutar de la naturaleza.

Epuyén, Chubut

Dónde queda Epuyén

Epuyén queda en el noroeste de la provincia de Chubut, dentro del departamento Cushamen, cerca de la Cordillera de los Andes y del límite con Río Negro. Se ubica unos 120 kilómetros al norte de Esquel y unos 1.730 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Epuyén

El mayor atractivo de Epuyén son sus impresionantes paisajes naturales, con lagos cristalinos enmarcados por bosques y, de telón de fondo, la Cordillera de los Andes. El pueblo está preparado para recibir turistas de todo el país y del exterior, así que hay muchas opciones de alojamiento y propuestas gastronómicas.

Para disfrutar la naturaleza, la mejor opción es el Parque Municipal Puerto Bonito, un espacio protegido que incluye 30.000 hectáreas de bosque patagónico y la cuenca del lago Epuyén. Es famoso por sus aguas súper transparentes, que permiten ver el fondo hasta 8 metros de profundidad.

Además de nadar (es uno de los lagos más cálidos de la Patagonia), se pueden hacer todo tipo de actividades náuticas, pero están prohibidas las embarcaciones a motor. Está habilitada la navegación a vela, en kayaks, los senderos de trekking por la costa, montañismo, cabalgatas y pesca deportiva.

Epuyén, Chubut

Entre los senderos turísticos se destacan el Sendero de las Playas, que bordea la costa del lago; el Circuito de Piedra Pintada; el Sendero a El Chalet, para conocer una casa construida en la década de 1960 que fue destruida por la naturaleza; y el camino a Bahía Las Percas y Ex-Monasterio, que lleva a un excelente mirador sobre el lago y a los restos de un "monasterio" abandonado.

Cómo llegar a Epuyén

El viaje desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Epuyén se puede hacer en auto, pero requiere de paciencia: son más de 1.700 kilómetros por las rutas 206, 65, 60, 18, 152, 6, 70 y 40, para un total de casi 22 horas de viaje a través de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro.

La opción más directa es tomar un vuelo hasta el Aeropuerto de Esquel, y desde allí hacer en auto en colectivo el tramo restante hasta Epuyén: son unos 125 kilómetros y el viaje dura aproximadamente una hora y media.

Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.
De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.
Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud.

El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..."

También se pusieron a la venta de entradas por día. Los precios van de $190.000 a $552.000

Lollapalooza Argentina 2026: dieron a conocer la programación de cada día

El look de Lali que causó furor en las redes sociales.

El look simple de Lali que fue furor en redes: un vestido gris ajustado

En 2010, José Andrada recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.
Murió un recordado actor de Los Simuladores

