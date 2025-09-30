30 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se registraron 178 femicidios en lo que va de 2025, uno cada 36 horas

El observatorio Ahora que sí nos ven detalló el número de asesinatos de mujeres por la violencia machista, entre ellos el caso de Brenda, Morena y Lara.

Por
Se registraron 12 femicidios en contextos de narco criminalidad como los de Brenda

Se registraron 12 femicidios en contextos de narco criminalidad como los de Brenda, Morena y Lara.

Redes Sociales

En lo que va de 2025, se registraron 178 femicidios en Argentina, de acuerdo a los casos registrados en los medios relevados por el observatorio Ahora que sí nos ven. Representa un asesinato cada 36 horas.

El triple femicidio en Florencio Varela sigue conmocionando al país.
Te puede interesar:

Triple femicidio en Florencio Varela: la hipótesis del fiscal sobre la participación de los detenidos

Además, los datos indicaron que hubo 287 intentos de femicidio y que el 39,3% de los asesinatos de las mujeres por la violencia machista fueron a manos de sus parejas y exparejas.

Mientras, el 27% tuvo lugar en una vivienda compartida, el 15,7% en la vía pública, el 7,3% en la vivienda del agresor, y el resto en otros sitios.

La organización que se encarga de visibilizar los casos fatales de violencia de género en el país, destacaron que del total de víctimas, 27 habían hecho la denuncia previa y 17 tenían medidas judiciales.

La organización feminista destacó: "El triple femicidio de Brenda Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela volvió a poner en evidencia la falta de oportunidades y de políticas públicas que protejan a lxs jóvenes".

En este sentido, remarcaron los datos oficiales sobre la precarización laboral entre las mujeres jóvenes: "Según datos del INDEC, 1 de cada 5 mujeres jóvenes busca empleo y no lo consigue. La retirada del Estado las expone a mayor vulnerabilidad y a las formas más extremas de violencia", concluyeron.

"Se registraron 12 femicidios en contextos de narco criminalidad como los de Brenda, More y Lara", según destacaron en redes sociales.

Que es un femicidio para la ley argentina

Para la ley argentina, el femicidio es un tipo de homicidio agravado que ocurre cuando un hombre mata a una mujer por motivos de género. Esto incluye casos en los que existe una relación de pareja o expareja, pero también cuando la víctima es asesinada por su identidad de género, orientación sexual o expresión de género. Se busca castigar este tipo de crímenes de manera más severa, considerando que la muerte se produce en un contexto de violencia de género.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que se trasladaron Morena, Brenda y Lara a Florencio Varela.

Triple femicidio de Florencio Varela: revelaron la escalofriante última foto de las víctimas antes de su muerte

play

El papá de Brenda del Castillo denunció irregularidades: "No es serio lo que están haciendo"

Pavón había sido condenado como autor de encubrimiento agravado a cinco años de prisión efectiva.

Femicidio de Micaela García: ordenaron un nuevo juicio para uno de los asesinos

Lázaro Víctor Sotacuro, será alojado en el penal de Gorriti

Triple femicidio en Florencio Varela: trasladan a una cárcel de máxima seguridad a Lázaro Sotacuro

play

Ni Una Menos: pese a la lluvia, una multitud marchó por el triple femicidio en Florencio Varela

play

Triple femicidio en Varela: el abogado de la familia de Morena anunció que irá a la Justicia federal

Rating Cero

Doctor Strange, Spider-Man y Scarlet Witch no aparecen hace más de tres años.

El regreso más esperado de Marvel reveló cómo será su vuelta a las películas

Yanina Latorre quedó en evidencia tras el cruce de Evangelina Anderson.
play

Evangelina Anderson expuso a Yanina Latorre en vivo: "Contá quién es el hombre casado con el que salí"

Paulo Dybala ilusionó al mundo Boca con su sorpresivo gesto.

El sorpresivo gesto de Paulo Dybala que ilusiona al mundo Boca: "Cosas buenas llegan a quienes esperan"

Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron compañeros en Paris Saint-Germain.

Icardi y Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron la llegada de su primer hijo.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini esperan su primer bebé: lo confirmaron con un emotivo video

Camilota destacó el apoyo de Romina en vez del de su familia.

El mensaje de la hermana de Thiago Medina por su recuperación: "La siento más..."

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre

Hace 12 minutos
José Luis Espert. 

Espert en la cuerda floja: la oposición afina la jugada para correrlo de la Comisión de Presupuesto

Hace 15 minutos
Antonio y Federico, abuelo y primo de Brenda y Morena.

Durísimo testimonio de los familiares de Brenda y Morena: "Te traen a tu hijo en una bolsa"

Hace 15 minutos
Matías Ozorio.

Video: así detuvieron a Matías Ozorio por el triple femicidio en Florencio Varela

Hace 27 minutos
Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió Filipinas y murieron al menos ocho personas.

Terror en el Pacífico: un terremoto de magnitud 6.9 sacudió Filipinas y murieron al menos ocho personas

Hace 30 minutos