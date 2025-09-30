Se registraron 178 femicidios en lo que va de 2025, uno cada 36 horas

El observatorio Ahora que sí nos ven detalló el número de asesinatos de mujeres por la violencia machista, entre ellos el caso de Brenda, Morena y Lara.

Se registraron 12 femicidios en contextos de narco criminalidad como los de Brenda, Morena y Lara.

En lo que va de 2025, se registraron 178 femicidios en Argentina , de acuerdo a los casos registrados en los medios relevados por el observatorio Ahora que sí nos ven. Representa un asesinato cada 36 horas.

Triple femicidio en Florencio Varela: la hipótesis del fiscal sobre la participación de los detenidos

Además, los datos indicaron que hubo 287 intentos de femicidio y que el 39,3% de los asesinatos de las mujeres por la violencia machista fueron a manos de sus parejas y exparejas.

Mientras, el 27% tuvo lugar en una vivienda compartida, el 15,7% en la vía pública, el 7,3% en la vivienda del agresor, y el resto en otros sitios.

La organización que se encarga de visibilizar los casos fatales de violencia de género en el país, destacaron que del total de víctimas, 27 habían hecho la denuncia previa y 17 tenían medidas judiciales.

La organización feminista destacó: "El triple femicidio de Brenda Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela volvió a poner en evidencia la falta de oportunidades y de políticas públicas que protejan a lxs jóvenes".

En este sentido, remarcaron los datos oficiales sobre la precarización laboral entre las mujeres jóvenes: "Según datos del INDEC, 1 de cada 5 mujeres jóvenes busca empleo y no lo consigue. La retirada del Estado las expone a mayor vulnerabilidad y a las formas más extremas de violencia", concluyeron.

"Se registraron 12 femicidios en contextos de narco criminalidad como los de Brenda, More y Lara", según destacaron en redes sociales.

Que es un femicidio para la ley argentina

Para la ley argentina, el femicidio es un tipo de homicidio agravado que ocurre cuando un hombre mata a una mujer por motivos de género. Esto incluye casos en los que existe una relación de pareja o expareja, pero también cuando la víctima es asesinada por su identidad de género, orientación sexual o expresión de género. Se busca castigar este tipo de crímenes de manera más severa, considerando que la muerte se produce en un contexto de violencia de género.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.