2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Salta: el pueblito que celebra la Fiesta Nacional de la Pachamama

Entre montañas y paisajes únicos, San Antonio de los Cobres combina rituales ancestrales, artesanías y naturaleza para descubrir en cada rincón.

Por
En San Antonio de los Cobres

En San Antonio de los Cobres, ubicada a más de 3 mil metros de altura, se celebra la Fiesta de la Pachamama.

Nordic

En pleno altiplano de Salta, a más de 3.700 metros de altura, se encuentra un pueblo donde la vida cotidiana tiene un ritmo distinto. El aire seco, los cielos despejados y las temperaturas que oscilan entre días intensos y noches heladas marcan la experiencia de quienes se animan a conocer este destino.

Un destino mendocino con túneles, capilla y leyendas que revive la huella jesuita en medio de un paisaje desértico y montañoso.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el pueblo que tiene minas jesuitas y es perfecto para conocer en primavera

San Antonio de los Cobres no es un lugar más en el mapa: es un espacio donde la tradición de los pueblos andinos sigue presente en cada detalle. Los tejidos de lana, elaborados con técnicas heredadas de generación en generación, son parte fundamental de su identidad y de la economía local.

Además de sus artesanías y paisajes, el pueblo se vuelve protagonista todos los 1 de agosto, cuando se celebra la Fiesta Nacional de la Pachamama. Ese día, vecinos y turistas se reúnen para agradecer a la Madre Tierra con ofrendas, música y bailes, en un encuentro que refleja la unión de la comunidad y su relación con el entorno.

San Antonio de los Cobres

Dónde queda San Antonio de los Cobres, en Salta

Este pueblo está enclavado en la Puna salteña, a 3.760 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para conectar con distintos atractivos del noroeste argentino.

Qué puedo hacer en San Antonio de los Cobres, en Salta

Quienes llegan hasta aquí suelen hacerlo como parte del recorrido del Tren a las Nubes, uno de los viajes turísticos más famosos del país. A pocos kilómetros se encuentra el Viaducto La Polvorilla, una obra de ingeniería imponente con más de 220 metros de largo y 63 metros de altura, que ofrece una postal inconfundible.

Pero hay más: desde San Antonio de los Cobres se accede a las Salinas Grandes, con su paisaje blanco interminable; al Abra del Acay, uno de los pasos más altos de Argentina, que supera los 4.800 metros; y a pueblos como La Poma y Cachi, que conservan arquitectura colonial y tradiciones locales.

Durante la llegada del tren, el pueblo se llena de ferias de comidas típicas y artesanías, creando un clima de encuentro muy particular. Entre los sabores más buscados, los tamales y las empanadas de la zona son un clásico que no decepciona.

San Antonio de los Cobres

Cómo llegar a San Antonio de los Cobres, en Salta

El acceso principal es por la Ruta Nacional 51, que parte desde la ciudad de Salta y serpentea entre paisajes de montaña hasta alcanzar la Puna. También se puede conectar desde la Ruta 40, que abre camino hacia las Salinas Grandes o hacia el sur, con destino a Cachi y La Poma.

El trayecto en auto suele demandar entre tres y cuatro horas, dependiendo del clima y las paradas que se hagan en el camino. Es común que los viajeros aprovechen para detenerse en miradores y pequeñas localidades que enriquecen aún más la travesía.

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cómo llegar a este hermoso pueblo de la provincia.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que es un cuento de cultura y fe

Con paisajes serranos, cascadas, balnearios y opciones de alojamiento accesibles, Valle Hermoso se posiciona como un destino ideal para descansar.

Viajar a Córdoba: el destino económico para pegarse unos días de descanso

Atalaya: un pueblo con historia ferroviaria, playas tranquilas y camping que se convirtió en un refugio ideal para cortar con la rutina porteña.

Está a dos horas de Buenos Aires y te va a encantar por su naturaleza: ideal para una escapada

Este pueblo queda junto a un lago único en el mundo.

Turismo en Argentina: el pueblito con un lago de agua cristalina que sorprende

En esta localidad cordobesa se encuentra una de las reservas de agua naturales más hermosas del país.

Viajar a Córdoba: el lugar oculto con manantiales para conocer cuando va subiendo la temperatura

Monte Caseros es el primer complejo termal habilitado en Corrientes.

La escapada de Buenos Aires a un complejo termal maravilloso: la entrada sale $6.000

Rating Cero

Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella
play

Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella por la polémica con el cine argentino: "Muy simplista"

Esto ocurre con NOVA, considerada por muchos como la serie de Marvel más esperada.

Esta esperada serie de Marvel fue frenada y los fans deberán aguardar: ¿qué pasó?

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

En Netflix se agregaron nuevos títulos eróticos que son tendencia.
play

Esta serie erótica está sorprendiendo a todos en Netflix y alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Esta película de Netflix de dos horas y 30 minutos explora la transformación de un exagente de la CIA. 
play

Netflix recuperó una película que se estrenó hace 21 años: ahora es un éxito

El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala.

El look vintage de Wanda Nara con el que sorprendió a todo el país

últimas noticias

Protestas Madrid por Palestina 

Miles de personas protestaron en todo el mundo contra Israel por detener la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

Hace 13 minutos
El futuro del dólar después de las elecciones de octubre. 

¿El Gobierno tiene reservas para frenar el dólar? Los riesgos que advierten los economistas

Hace 13 minutos
play
Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella

Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella por la polémica con el cine argentino: "Muy simplista"

Hace 26 minutos
play

Juicio por el crimen de Bastián: la fiscalía pidió 25 años de prisión para el expolicía que baleó al nene de 10 años

Hace 1 hora
Thiago Medina será operado por tercera vez desde que tuvo el accidente en moto el pasado 12 de septiembre

Thiago Medina será sometido a una nueva operación: el esperanzador mensaje de su melliza

Hace 1 hora