Viajar a Salta: el pueblito que celebra la Fiesta Nacional de la Pachamama

En San Antonio de los Cobres, ubicada a más de 3 mil metros de altura, se celebra la Fiesta de la Pachamama.

En pleno altiplano de Salta , a más de 3.700 metros de altura , se encuentra un pueblo donde la vida cotidiana tiene un ritmo distinto. El aire seco, los cielos despejados y las temperaturas que oscilan entre días intensos y noches heladas marcan la experiencia de quienes se animan a conocer este destino.

San Antonio de los Cobres no es un lugar más en el mapa: es un espacio donde la tradición de los pueblos andinos sigue presente en cada detalle. Los tejidos de lana, elaborados con técnicas heredadas de generación en generación, son parte fundamental de su identidad y de la economía local.

Además de sus artesanías y paisajes, el pueblo se vuelve protagonista todos los 1 de agosto , cuando se celebra la Fiesta Nacional de la Pachamama . Ese día, vecinos y turistas se reúnen para agradecer a la Madre Tierra con ofrendas, música y bailes, en un encuentro que refleja la unión de la comunidad y su relación con el entorno.

Este pueblo está enclavado en la Puna salteña, a 3.760 metros sobre el nivel del mar . Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para conectar con distintos atractivos del noroeste argentino.

Qué puedo hacer en San Antonio de los Cobres, en Salta

Quienes llegan hasta aquí suelen hacerlo como parte del recorrido del Tren a las Nubes, uno de los viajes turísticos más famosos del país. A pocos kilómetros se encuentra el Viaducto La Polvorilla, una obra de ingeniería imponente con más de 220 metros de largo y 63 metros de altura, que ofrece una postal inconfundible.

Pero hay más: desde San Antonio de los Cobres se accede a las Salinas Grandes, con su paisaje blanco interminable; al Abra del Acay, uno de los pasos más altos de Argentina, que supera los 4.800 metros; y a pueblos como La Poma y Cachi, que conservan arquitectura colonial y tradiciones locales.

Durante la llegada del tren, el pueblo se llena de ferias de comidas típicas y artesanías, creando un clima de encuentro muy particular. Entre los sabores más buscados, los tamales y las empanadas de la zona son un clásico que no decepciona.

Cómo llegar a San Antonio de los Cobres, en Salta

El acceso principal es por la Ruta Nacional 51, que parte desde la ciudad de Salta y serpentea entre paisajes de montaña hasta alcanzar la Puna. También se puede conectar desde la Ruta 40, que abre camino hacia las Salinas Grandes o hacia el sur, con destino a Cachi y La Poma.

El trayecto en auto suele demandar entre tres y cuatro horas, dependiendo del clima y las paradas que se hagan en el camino. Es común que los viajeros aprovechen para detenerse en miradores y pequeñas localidades que enriquecen aún más la travesía.