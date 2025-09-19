IR A
Sólo en cines: Taylor Swift lanza su nuevo disco The Life of a Showgirl con un evento especial

El duodécimo álbum de estudio de la estadounidense se conocerá el 3 de octubre junto con una película y el videoclip de The Fate of Ophelia.

La artista invitó a sus seguidores a una velada deslumbrante en el lanzamiento oficial del disco.

La artista invitó a sus seguidores a una velada "deslumbrante" en el lanzamiento oficial del disco.

La cantante Taylor Swift estrenará su nuevo disco The Life of a Showgirl con un evento audiovisual en cines, hasta el momento sólo en los Estados Unidos.

Terminó la operación de Thiago Medina: confirmaron que seguirá en terapia intensiva

La artista anunció en sus redes sociales que el álbum se lanzará el viernes 3 de octubre, y la película podrá verse en cines entre el 3 y el 5 de octubre. El estreno incluirá el videoclip de The Fate of Ophelia.

La cantante escribió este viernes: “Los invito a una velada 'deslumbrante', la Fiesta de Lanzamiento Oficial de una Showgirl: del 3 al 5 de octubre, solo en cines”.

El duodécimo álbum de estudio incluye 12 temas producidos por Max Martin y Shellback, con una colaboración de Sabrina Carpenter en la canción principal.

Según The Hollywood Reporter, el evento cinematográfico posiblemente en los cines AMC, tras el éxito de su película Eras Tour, que recaudó más de 260 millones de dólares. El equipo de Swift dio más detalles, mientras que Robbie Williams pospuso su álbum para evitar que coincidiera con el lanzamiento.

