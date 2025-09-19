Sólo en cines: Taylor Swift lanza su nuevo disco The Life of a Showgirl con un evento especial El duodécimo álbum de estudio de la estadounidense se conocerá el 3 de octubre junto con una película y el videoclip de The Fate of Ophelia.







La artista invitó a sus seguidores a una velada "deslumbrante" en el lanzamiento oficial del disco. Redes Sociales

La cantante Taylor Swift estrenará su nuevo disco The Life of a Showgirl con un evento audiovisual en cines, hasta el momento sólo en los Estados Unidos.

La artista anunció en sus redes sociales que el álbum se lanzará el viernes 3 de octubre, y la película podrá verse en cines entre el 3 y el 5 de octubre. El estreno incluirá el videoclip de The Fate of Ophelia.

La cantante escribió este viernes: “Los invito a una velada 'deslumbrante', la Fiesta de Lanzamiento Oficial de una Showgirl: del 3 al 5 de octubre, solo en cines”.

El duodécimo álbum de estudio incluye 12 temas producidos por Max Martin y Shellback, con una colaboración de Sabrina Carpenter en la canción principal.