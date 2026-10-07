La fortuna que pagó Zoe Bogach para ver el partido despedida de Lionel Messi de la Selección

La ex Gran Hermano cumplió uno de sus mayores sueños y reveló el inesperado sacrificio económico que hizo para vivir una noche histórica.

Zoe Bogach , exparticipante de Gran Hermano , cumplió uno de sus grandes deseos: estuvo en el Estadio Monumental para presenciar la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina , que terminó con triunfo 3-0 ante Benín , un gol del capitán y dos asistencias.

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La influencer consiguió una de las codiciadas entradas, pero debió desembolsar muchísimo más que su precio original. Según precisó ella misma en sus redes sociales, el ticket había costado $336.000 y terminó pagando un millón de pesos para poder ingresar al Monumental.

“ Está bien, la entrada salió 336.000 pesos, la pagué un palo. Ya fue, es el último partido de Messi, es el último partido de mi ídolo ”, confesó Zoe Bogach, que además explicó un dato clave sobre su entusiasmo: “ Yo nunca en la vida lo fui a ver, no tuve la oportunidad ”.

La ex Gran Hermano tampoco ocultó el impacto emocional que le provocó conseguir su lugar. “ Todavía creo que estoy en shock. No dimensiono, posta. No entiendo ”, expresó antes del encuentro y sostuvo: “ Creo que el universo no quiso que yo fuera a ver los demás partidos porque quiso que vaya a ver el mejor, o sea, el de su despedida ”.

La relación de Zoe Bogach con la exposición mediática comenzó mucho antes de su presencia en la despedida de Messi. Durante Gran Hermano 2023/24, la joven ganó un auto 0 kilómetro después de elegir, el 8 de mayo de 2024 , la llave número 64 entre 200 alternativas y conseguir encender el vehículo.

Sin embargo, más de dos meses después del desafío televisivo, Bogach reveló públicamente que todavía no había recibido el premio. Consultada en el streaming Se Picó, fue terminante: “No, no me dieron el auto. Pero bueno, viste cómo es... Hay como un atraso en todo”.

La situación se volvió todavía más llamativa cuando le preguntaron si al menos había avanzado con la documentación necesaria para retirar el vehículo. “¡Nada!”, respondió la ex participante, dejando en evidencia que, según su testimonio de aquel momento, tampoco había firmado los papeles correspondientes.

Zoe Bogach.

Gastón Trezeguet, conductor del ciclo y reconocido panelista de Gran Hermano, intentó explicar la demora al señalar que los vehículos no necesariamente se entregaban inmediatamente y que existían tiempos de espera. Pero Zoe aportó entonces otra experiencia que volvió a poner el foco sobre su vínculo con la producción.

“Yo llamé para que me dejaran ir a un programa y me contestaron: ‘Ah, no sé gordi, yo estoy de vacaciones’”, relató Bogach sobre la respuesta que, según aseguró, había recibido cuando intentó comunicarse con responsables vinculados al canal. La declaración tuvo repercusión porque evidenciaba su malestar una vez terminada su participación en el reality de Telefe.