El drama de una ex Gran Hermano, recibió una dura noticia sobre la salud de un familiar y tomó una drástica decisión: "No pude" La exparticipante del reality abrió su corazón y reveló la angustiante situación familiar que atraviesa. Entre lágrimas, explicó por qué decidió poner en pausa sus estudios universitarios. Agregar C5N en









El mal momento de la influencer.

Zoe Bogach, exparticipante de Gran Hermano, sorprendió a sus seguidores al revelar el delicado momento familiar que atraviesa y que la llevó a tomar una difícil decisión respecto de su futuro académico.

Tras su paso por el reality, la influencer decidió alejarse durante un tiempo de las cámaras para enfocarse en sus estudios universitarios. A través de TikTok, compartía su rutina diaria, desde cómo se preparaba para ir a la facultad, hasta las largas jornadas de estudio para rendir los parciales.

Sin embargo, una inesperada noticia sobre la salud de un familiar cambió por completo sus planes y la obligó a poner en pausa su carrera.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la joven abrió su corazón y explicó los motivos detrás de su decisión. “No lo contaba por hacerme la misteriosa, sino porque no quería hablar del tema. Cuando estaba rindiendo los finales me dieron la noticia de que un familiar mío estaba enfermo. Ese día llamé a todos mis seres queridos llorando, desesperada”, comenzó relatando.

Zoe angustiada dejó de estudiar https://t.co/zGeZpmrPzW — pepe ochoa (@pepeochoa88) November 19, 2026 La desesperación de Zoe Bogach La angustia por la situación familiar terminó afectando sus ganas de seguir en la facultad y, aunque intentó continuar con sus obligaciones, reconoció que emocionalmente no estaba preparada. “Al otro día fingí demencia. Intenté seguir con mi vida, pero el último examen lo rendí llorando. Me calmaron, pero ya no tenía la concentración para seguir leyendo apuntes. No podía. Decidí no rendir el último final”, confesó.

Zoe Bogach. Lejos de quedarse ahí, Bogach también se refirió a los cuestionamientos que recibió por haber interrumpido sus estudios y dejó en claro que cada persona atraviesa este tipo de situaciones de manera diferente. “No tienen idea por todo lo que pasé. Muchos me dijeron que a pesar de tener un familiar enfermo siguieron con la carrera y la terminaron. Los admiro. Yo no pude y no significa que no vuelva. Por suerte no tengo la presión de ir sí o sí o de recibirme en un tiempo determinado. Si lo hago es porque realmente me gusta”, expresó.