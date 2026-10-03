Camilota reveló que un familiar atraviesa un duro problema de salud: "Una noticia que jamás hubiese querido dar" La exparticipante de Cuestión de Peso contó en sus redes el delicado diagnóstico que recibió un familiar y pidió una cadena de oración entre sus seguidores. Agregar C5N en









Según reveló la propia influencer, un familiar deberá hacer quimioterapia. Redes sociales

La exparticipante de Cuestión de Peso Camila "Camilota" Deniz reveló que un familiar atraviesa un duro estado de salud y llevó preocupación a todo el espectáculo: "Hoy me toca compartir una noticia que jamás hubiese querido dar".

La hermana de Thiago Medina conmocionó a sus seguidores en redes tras publicar un doloroso mensaje sobre un diagnóstico reciente. "Estamos pasando por un proceso muy difícil y necesitamos sentirnos acompañados. Yo tengo fe y sigo creyendo en Dios y en los milagros", expresó.

Camilota no dio detalles médicos del diagnóstico pero contó que afecta a Brandon, su sobrino de 13 años. Todo comenzó en junio pasado, cuando al chico le tuvieron que hacer una intervención quirúrgica para sacarle sangre del pulmón.

La influencer concluyó con una demoledora noticia: "Tiene un tumor maligno y tiene que hacer un quimioterapia". Enseguida se organizó una comunidad virtual para iniciar una cadena de oración y enviar mensajes de aliento a toda la familia.