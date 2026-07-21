La fortuna que ganó Mia Khalifa por apostar que Argentina perdía la final contra España La millonaria cifra que se llevó la famosa modelo tras jugársela en las plataformas de apuestas en contra del equipo de Lionel Scaloni. Agregar C5N en









La exactriz festejó la derrota argentina.

Mia Khalifa volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática tras la consagración de España en el Mundial 2026. La creadora de contenido generó un fuerte repudio en las redes sociales al celebrar abiertamente la caída de la Selección argentina en el partido decisivo.

El motivo detrás de su euforia ante el triunfo de la Furia Roja respondió únicamente a un trasfondo financiero. La influencer decidió jugársela en las plataformas de apuestas y arriesgó un capital inicial de un millón de dólares a favor del combinado español. La cifra puso de manifiesto el enorme riesgo que decidió asumir en las horas previas al pitazo inicial del partido.

Con el pitazo final y el título en manos del conjunto europeo, la jugada le rindió enormes rendimientos económicos a la exfigura del cine para adultos. La victoria del seleccionado ibérico le significó un retorno absoluto de 1.600.000 dólares de ganancia en su cuenta personal. Este abultado margen de beneficios convirtió su polémica jugada en uno de los aciertos más lucrativos del ámbito del entretenimiento.

A través de sus historias de Instagram, la celebridad expuso los comprobantes del arriesgado movimiento financiero que causó indignación entre los simpatizantes albicelestes. En la previa del duelo, la propia modelo había reflexionado con ironía sobre el gigantesco riesgo asumido: “¿No habrá sido muy irresponsable esto? Sí“. Esa captura de pantalla no tardó en volverse viral y sumó aún más leña al fuego en la intensa controversia que despertó.

Cómo fue el festejo de Mia Khalifa por el triunfo de España en el Mundial 2026 Mia Khalifa generó un fuerte repudio entre los hinchas argentinos al celebrar de manera abierta el tropiezo del seleccionado conducido por Lionel Scaloni. A lo largo de todas las instancias decisivas del torneo, la influencer había dejado en claro su animosidad contra el equipo albiceleste, manifestándose en repetidas oportunidades en contra del avance del combinado nacional en la competencia.

Tras la finalización del partido que definió al nuevo campeón, la exactriz para adultos recurrió a sus plataformas digitales para expresar su satisfacción por el resultado y vincularlo con un lanzamiento cinematográfico reciente. “La Odisea y la derrota argentina en la misma semana. Nunca olvidaré este verano”, escribió en su cuenta de X para mofarse de la caída del conjunto capitaneado por Lionel Messi. En esa misma línea de festejos, Mia Khalifa profundizó la provocación al posar con la indumentaria de un reconocido club europeo. Entonces, compartió una fotografía luciendo la camiseta del Barcelona con el nombre del joven talento Lamine Yamal en la espalda, acompañando la imagen con la proclama “Palestina libre” para sellar su polémico mensaje tras el duelo decisivo.