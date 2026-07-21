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21 de julio de 2026 Inicio

El padre de De Paul rompió el silencio y habló sobre la arenga de Messi y las teorías conspirativas de la final

El papá del mediocampista del Inter Miami dio su versión acerca de lo que sucedió en la previa al partido decisivo.

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Rodrigo De Paul y su padre.

Rodrigo De Paul y su padre.

Redes sociales

Roberto, padre de Rodrigo De Paul, se refirió públicamente a la arenga de Lionel Messi que se viralizó en la final del Mundial 2026 y salió al cruce de las distintas teorías que circularon en redes sociales sobre lo sucedido dentro del plantel. El "olvidémonos de todo" que gritó el capitán a la salida del vestuario en Nueva Jersey generó una gran cantidad de especulaciones sobre el verdadero sentido de esas palabras.

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En diálogo con el programa La mañana con Moria (El Trece), el padre del volante de la Selección brindó detalles sobre el clima que se vivía puertas adentro del plantel tras la derrota. "Muy contento y orgulloso de todo lo que hicieron, son sensaciones encontradas. Estar tan cerca de un bicampeonato, terminar el partido, verlo llorar, verlo pedir perdón, a un padre le duele. Pero feliz porque ellos están felices de haberle dado tantas alegrías al pueblo argentino. Fueron 45 días muy intensos", expresó.

Consultado puntualmente por Moria Casán sobre el significado de la particular arenga de Messi, Roberto fue contundente al descartar cualquier interpretación conspirativa: "Yo creo que en este nivel de partidos y de competencia no hay nada de eso. Lo que pasa es que a veces te enfrentas con un mal día o las cosas no salen, pero no creo nada de eso. Después hay que contemplar muchas cosas: el clima era muy agobiante, son partidos".

El padre de De Paul también remarcó el estado emocional de su hijo luego de la derrota y volvió a desestimar las versiones que circularon sin fundamento: "Yo lo dejé hacer su duelo, estaba muy angustiado, muy nervioso. Como dije antes, estaba a un pasito de hacer más historia. Y después lo demás, para mí, no existe. Después lo demás para mí no existe, aparte conociendo a mi hijo, yo creo que si hubiera sabido algo de eso, no lo soportaría".

Qué dijo Scaloni sobre las teorías conspirativas

Apenas se conocieron las palabras que Messi les dedicó a sus compañeros en el túnel del MetLife Stadium, distintas teorías conspirativas comenzaron a circular en torno a la frase "olvidémonos de todo". Fue tras el regreso de la delegación al país que el propio Lionel Scaloni decidió salir a desmentir todo tipo de especulación sobre lo ocurrido dentro del plantel.

Consultado este martes desde su auto sobre el revuelo generado en redes sociales, el entrenador fue directo en su respuesta: "No sé. No veo redes, chicos". Ante la insistencia sobre una posible presión externa o algún conflicto interno dentro de la delegación, Scaloni se mostró todavía más tajante: "No, no tengo idea. No sé de qué me hablás. No puedo creer lo que me estás preguntando. Ya creo que nos estamos yendo para cualquier lado, chicos, de verdad".

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.

Según pudo saberse, la particular arenga del capitán argentino estuvo relacionada con el malestar generado dentro del plantel por las críticas recibidas en la previa del partido decisivo. Las palabras exactas de Messi antes de salir al campo de juego fueron: "Vamos muchachos eh, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Eh, sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale".

Esa frase se dio luego de una emotiva charla técnica dentro del vestuario que había conmovido a los jugadores, y buscaba reforzar la idea de encontrar tranquilidad para afrontar el partido, más allá de las declaraciones realizadas desde España en los días previos, que habían generado malestar dentro del plantel argentino.

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