El padre de De Paul rompió el silencio y habló sobre la arenga de Messi y las teorías conspirativas de la final El papá del mediocampista del Inter Miami dio su versión acerca de lo que sucedió en la previa al partido decisivo. Por Agregar C5N en









Rodrigo De Paul y su padre. Redes sociales

Roberto, padre de Rodrigo De Paul, se refirió públicamente a la arenga de Lionel Messi que se viralizó en la final del Mundial 2026 y salió al cruce de las distintas teorías que circularon en redes sociales sobre lo sucedido dentro del plantel. El "olvidémonos de todo" que gritó el capitán a la salida del vestuario en Nueva Jersey generó una gran cantidad de especulaciones sobre el verdadero sentido de esas palabras.

En diálogo con el programa La mañana con Moria (El Trece), el padre del volante de la Selección brindó detalles sobre el clima que se vivía puertas adentro del plantel tras la derrota. "Muy contento y orgulloso de todo lo que hicieron, son sensaciones encontradas. Estar tan cerca de un bicampeonato, terminar el partido, verlo llorar, verlo pedir perdón, a un padre le duele. Pero feliz porque ellos están felices de haberle dado tantas alegrías al pueblo argentino. Fueron 45 días muy intensos", expresó.

Consultado puntualmente por Moria Casán sobre el significado de la particular arenga de Messi, Roberto fue contundente al descartar cualquier interpretación conspirativa: "Yo creo que en este nivel de partidos y de competencia no hay nada de eso. Lo que pasa es que a veces te enfrentas con un mal día o las cosas no salen, pero no creo nada de eso. Después hay que contemplar muchas cosas: el clima era muy agobiante, son partidos".

El padre de De Paul también remarcó el estado emocional de su hijo luego de la derrota y volvió a desestimar las versiones que circularon sin fundamento: "Yo lo dejé hacer su duelo, estaba muy angustiado, muy nervioso. Como dije antes, estaba a un pasito de hacer más historia. Y después lo demás, para mí, no existe. Después lo demás para mí no existe, aparte conociendo a mi hijo, yo creo que si hubiera sabido algo de eso, no lo soportaría".

Redes sociales Qué dijo Scaloni sobre las teorías conspirativas Apenas se conocieron las palabras que Messi les dedicó a sus compañeros en el túnel del MetLife Stadium, distintas teorías conspirativas comenzaron a circular en torno a la frase "olvidémonos de todo". Fue tras el regreso de la delegación al país que el propio Lionel Scaloni decidió salir a desmentir todo tipo de especulación sobre lo ocurrido dentro del plantel.