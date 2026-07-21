Paso a paso: cómo gestionar el reembolso de las entradas de Rosalía para el Movistar Arena La cantante española compartió un video de Mia Khalifa tras la final del Mundial y desató una ola de críticas de usuarios argentinos. En medio de la polémica por la campaña antiargentina y la burla con su tema La Perla, en apenas 11 días aterriza en Buenos Aires para presentarse en el Movistar Arena, donde ya circulan pedidos de reembolso de entradas. Agregar C5N en









Rosalía se presenta en el Movistar Arena el 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Rosalía compartió un video de Mia Khalifa tras la final del Mundial y desató una ola de críticas de usuarios argentinos. A pocos días de que Rosalía salga al escenario en Buenos Aires con su show del álbum Lux, la española quedó en offside. El video que subió a redes encendió la bronca del fandom y disparó una ola de cancelaciones en las boleterías online.

Frente a esta polémica, cientos de fanáticos que ya tenían su entrada para alguna de las cuatro fechas en el Movistar Arena buscan ahora dar marcha atrás y recuperar el dinero de sus tickets.

"Rosalia"



Porque a días de su show en el país, se sumó a la campaña anti-Argentina compartiendo un video de Mia Khalifa: trató a los argentinos de "perlas", que en su país significa sinvergüenza, vago, caradura, problemático o delincuente. pic.twitter.com/J3odebLva7 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 21, 2026 El paso a paso para el reembolso Según la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240) y las normas que regulan las contrataciones a distancia en Argentina, los compradores cuentan con el derecho de desistir de la operación dentro del plazo previsto. En el caso de espectáculos, se puede pedir la devolución del dinero y la anulación de las entradas hasta 10 días corridos antes de la fecha del show, sin necesidad de dar explicaciones y recibiendo el reintegro por el mismo medio de pago utilizado.

El trámite se realiza de manera digital a través del canal de atención al cliente de la plataforma del recinto. Para gestionar el reembolso de los tickets del concierto de Rosalía en Argentina 2026, seguí estos pasos.

Redactar un correo electrónico: enviá un e-mail a la dirección oficial de soporte: [email protected].

Adjuntar comprobantes: es fundamental adjuntar la confirmación de la compra, las entradas digitales recibidas o el comprobante de pago emitido por la plataforma.

Completar los datos personales: incluir en el cuerpo del mensaje el nombre del titular de la compra, DNI y el código o número de orden del ticket. Qué hizo Rosalía Tras la final del mundial, a artista reposteó un video de Mia Khalifa durante los festejos por el título de España, el cual tenía una estrofa de su canción "La Perla". La indignación de los fanáticos.

En las imágenes, la influencer simuló interpretar una estrofa del tema "La perla", acompañando el video con una irónica acotación dirigida al público futbolero: "Así es como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas". El gesto no pasó desapercibido para Rosalía, quien no dudó en devolverle la gentileza republicando el momento en su propio perfil y encendiendo la interacción entre sus seguidores, sobre todo la indignación de los fans argentinos. La situación empeoró cuando la cantante española decidió repostear el video en sus historias, donde se escuchan los versos: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”. Y como era de esperarse, el gesto no gustó a los fanáticos argentinos, que interpretaron la publicación como una provocación innecesaria.