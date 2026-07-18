Desde Miami y con fotos inéditas, la China Suárez saludó a su hija Rufina Cabré por su cumpleaños: "Amor de mi vida" La distancia no fue un inconveniente para la actriz, quien desde los Estados Unidos le envió un sentido mensaje a su primer hija por su cumpleaños número 13. Agregar C5N en









La China Suárez compartió una serie de fotos inéditas de Rufina.

La China Suárez no pudo compartir una fecha tan especial como su cumpleaños número 13 junto a su hija, Rufina Cabré. Sin embargo, la distancia no fue un impedimento para expresarle todo su amor en las redes sociales: le dedicó un sentido mensaje con fotos inéditas donde le hizo llegar su cariño con emotivas palabras.

Desde Miami, donde está vacacionando con Mauro Icardi, la actriz escribió: "Feliz nacimiento, amor de mi vida", seguido de muchas fotos que muestran los momentos más especiales que compartieron y cómo fue creciendo la adolescente.

Al igual que Nicolás Cabré, la actriz subió una serie de historias en las que mostró cómo creció Rufina: desde que era una pequeña bebé hasta su adolescencia. En ese sentido, aprovechó para mostrar fotos inéditas que tenía guardadas para una fecha especial como esta.

Captura: redes sociales. Captura de pantalla: redes sociales. Captura: internet. Nicolás Cabré le dedicó un sentido mensaje a Rufina y enterneció las redes El saludo de la actriz llegó luego del mensaje que su papá, Nico Cabré, le dedicó en su cuenta de Instagram. "Hoy es el cumple número 13 de mi Rufita. Y puedo decirte millones de cosas, pero voy a decirte que es hermoso verte crecer, ver en la mujercita que te estás convirtiendo", empezó escribiendo el actor.

Luego describió las emociones que atraviesa al acompañarla en una ocasión tan especial: "Es hermoso poder compartirlo y acompañarte, ver cómo te movés, escucharte es hermoso, aprender de vos es hermoso. Todo es hermoso, porque vos sos hermosa".