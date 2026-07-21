21 de julio de 2026 Inicio
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El invitado especial de Lionel Messi a la final del Mundial 2026: "Me mató de amor"

El capitán de la Selección argentina intentó que nadie se quede afuera del partido ante España e hizo todos los esfuerzos para que estén presentes. ¿A quién le dio una entrada?

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El invitado especial de Messi para la final del Mundial.

El invitado especial de Messi para la final del Mundial.

Instagram: leomessi

Una de las mayores críticas alrededor de la final del Mundial 2026 tuvo que ver con el precio de las entradas y de lo que costaba conseguir. Por eso, el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, tuvo un gesto increíble con un jugador del torneo que nadie contó.

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La relación entre el arquero de Cabo Verde, Vozinha, se forjó tras haberle ganado en 16avos de final por 3 a 2. Fue una de las figuras de ese encuentro y comenzó a tener más relevancia, además, también había sido clave contra España.

Luego de jugar contra Argentina mostro mucha admiración por Messi y quedó muy buena onda entre ambos. Tanto es así que la conductora de El Observador, Yanina Latorre, contó que tuvo en cuenta la buena onda para conseguirle entradas a su entorno, quien no tenía dinero para adquirirlas.

“Me dijeron que ayudó a un montón de gente para que entre a la final. Invitó a la familia de Vozinha, que mucha gente le pidió entradas y que compró un montón”, reveló.

Fiel a su estilo “trató de ser justo, eso me mató de amor. Llevó a gente que no podía ir. Los buenos actos se tienen que contar”, indicó Yanina, quien también contó que el jugador se fue directo en su avión privado a Rosario para reencontrarse con su familia rápidamente.

Se supo lo que dijo el Dibu Martínez después de la arenga de Messi

En medio de las teorías conspirativas que surgieron en redes sociales sobre la arenga de Lionel Messi previo al partido, se reveló lo que dijo Emiliano Dibu Martínez en la charla previa al segundo tiempo y generó mucho debate. “Para adelante”, repitió.

Si bien, el arquero de Aston Villa y campeón en Qatar 2022 siempre da mensajes antes de salir, tal y como lo hizo ante Suiza cuando en el túnel dijo: “Con el corazón, lo único que les pido. Con el corazón”, esta vez fue más especial.

Antes de salir a jugar la segunda parte indicó: "Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante. Tenemos más ganas que ellos. Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones, vamos para adelante"

Y agregó: "Tres pases y encontramos a Leo. Vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar"

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