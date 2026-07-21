La fuerte decisión que tomó Enzo Fernández tras la final del Mundial 2026: "No va a..."

El futbolista fue uno de los que no volvió a Argentina con la delegación luego de la derrota contra España y su padre reveló qué hará en estos días.

Luego de la final del Mundial 2026 ante España, el futbolista Enzo Fernández decidió no volver con la delegación argentina y su padre Raúl contó que el motivo es que se va de vacaciones con su familia. Su decisión tiene que ver con descansar antes de retomar sus obligaciones.

Cuáles son las teorías conspirativas sobre la final que Argentina perdió contra España

Las familias de los jugadores también volvieron en un vuelo especial tras el certamen y el primero en hablar fue el papá de Enzo: “Hace años que este grupo representa de la mejor manera lo que es competir: no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos ”.

La prensa le preguntó si iba a seguir y su respuesta fue inmediata: “¿Cómo no va a seguir?”. Y agregó: “Vi cansancio en los jugadores, mucho trajín, muchos partidos durante el año. No sabemos cuándo nos reencontramos porque Enzo se va de vacaciones ahora, no va a venir a la Argentina ”.

Después se refirió al gol que le dio el empate parcial al equipo contra Inglaterra: “El gol de Inglaterra no se olvida más, el de Egipto… Uno como papá, orgulloso. A cualquier jugador le duele salir de cancha, calculo que está triste por eso; también contento por todo el sacrificio que hicieron”.

En medio de las teorías conspirativas que surgieron en redes sociales sobre la arenga de Lionel Messi previo al partido, se reveló lo que dijo Emiliano Dibu Martínez en la charla previa al segundo tiempo y generó mucho debate. “Para adelante” , repitió.

Si bien, el arquero de Aston Villa y campeón en Qatar 2022 siempre da mensajes antes de salir, tal y como lo hizo ante Suiza cuando en el túnel dijo: “Con el corazón, lo único que les pido. Con el corazón”, esta vez fue más especial.

"CON EL CORAZÓN DE JUGARLO, YENDO HACIA ADELANTE. ¡ESTAMOS MÁS VIVOS QUE NUNCA!". La arenga de Emiliano Martínez y Leo Messi antes de salir a disputar el segundo tiempo.



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Antes de salir a jugar la segunda parte indicó: "Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante. Tenemos más ganas que ellos. Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones, vamos para adelante"

Y agregó: "Tres pases y encontramos a Leo. Vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar"

El futbolista acumula 15 encuentros disputados en mundiales luego de que jugara en la derrota 1-0 con España. De esta manera, superó la línea de Ubaldo Fillol, otro legendario arquero ya que se consagró campeón del mundo en Argentina 1978.