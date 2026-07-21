Sorpresa por lo que le dijo al oído Solange Abraham a Emanuel Di Gioia tras ser eliminado de Gran Hermano El emotivo gesto que tuvo la participante con su máximo rival en el juego. Por cuánto se fue del reality. Agregar C5N en









Se supo lo que le dijo la ganadora del versus.

El lunes 20 de julio se vivió una de las galas de eliminación más impactantes de Gran Hermano Generación Dorada. En un mano a mano de altísimo voltaje y con la votación más masiva en lo que va del certamen, Solange Abraham dio el gran batacazo al imponerse frente a Emanuel Di Gioia con el masivo respaldo de sus seguidores, logrando así la expulsión de su principal contendiente.

Completamente conmovida por el desenlace del duelo, la participante se aproximó a su rival para brindarle un cálido abrazo de despedida. En medio de la emoción, mientras el último eliminado aceptaba la derrota con un escueto gesto, la jugadora aprovechó el cercamiento para romper con la rivalidad y susurrarle una afectuosa frase: "Te quiero. Te va a ir bien afuera“.

Tras cruzar la puerta del domicilio de Martínez, el participante no logró contener las lágrimas ante la conmoción del momento. Frente a los lentes de las cámaras del estudio, el concursante se tomó unos segundos para dirigirse directamente a los televidentes que lo acompañaron durante su estadía y expresar su gratitud: "Me emociona cuando la gente me apoya. Gracias”.

Vale señalar que la tucumana había sido desafectada de la competencia semanas atrás tras manifestar reiteradamente sus deseos de marcharse. No obstante, la producción le otorgó una nueva chance en el repechaje y, desde su reingreso, desplegó una faceta sumamente estratega con la que ya dejó en el camino a Manuel Ibero y ahora a Emanuel Di Gioia, dos de los nombres más pesados de la casa.

Por cuántos votos se fue Emanuel Di Gioia de Gran Hermano La reciente gala de eliminación de Gran Hermano dejó a todos los seguidores del reality en vilo con una definición apasionante. Emanuel Di Gioia se despidió de la casa más famosa del país al obtener el 55,3% de los votos del público, quedando fuera de competencia en un dramático mano a mano. Su rival en esta instancia definitoria fue Solange Sol Abraham, quien logró continuar en el programa tras cosechar el 44,7% de los votos.

Este enfrentamiento marcó uno de los momentos más esperados de la temporada, ya que ambos participantes compartieron la histórica edición del año 2011 del ciclo emitido por Telefe. Tras la salida de Di Gioia, el jugador oriundo de San Martín se mostró profundamente conmovido al cruzar la puerta de salida. Agradeció la oportunidad vivida y destacó que su mayor victoria lo esperaba afuera del certamen: su hija. El desenlace de esta placa, que comenzó con múltiples nominados y mantuvo en vilo a la audiencia de Gran Hermano, reconfiguró por completo el tablero estratégico de la competencia. El programa ingresa ahora en una etapa de máxima tensión, donde las alianzas previas comienzan a disolverse y los participantes restantes deberán recalcular sus movimientos para asegurar su permanencia.