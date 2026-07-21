Cuáles son las teorías conspirativas sobre la final que Argentina perdió contra España Distintas versiones circularon con fuerza luego de la definición del torneo. Sin que se haya podido comprobar, surgen explicaciones externas que intentan comprender el resultado deportivo adverso. Por Agregar C5N en









La difusión de todas estas teorías estuvo directamente potenciada por las redes sociales. Redes sociales

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 generó una cantidad importante de teorías conspirativas que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Luego de conocerse el contenido de la arenga de Lionel Messi antes de salir al campo de juego, frases como "olvidémonos de todo" y "tranquilidad" fueron reinterpretadas por miles de usuarios que buscaron explicaciones alternativas al resultado deportivo, dejando de lado el análisis puramente futbolístico.

Las versiones que circularon incluyeron desde supuestas presiones de la FIFA hasta intervenciones de organismos internacionales como el FBI, pasando por acusaciones vinculadas a intereses extranjeros y arreglos externos al juego. Estas hipótesis no quedaron limitadas a foros o cuentas anónimas, sino que se expandieron también en diversas plataformas, donde fueron analizadas con distintos grados de ironía y escepticismo por parte de los usuarios.

X (@HQpcrt) Las principales teorías conspirativas de la final del Mundial 2026 Una de las versiones más repetidas sostiene que la FIFA mantendría un supuesto mandato para evitar que existan selecciones bicampeonas del mundo. Según esta hipótesis, el organismo internacional habría intervenido de manera directa para impedir que Argentina lograra dos títulos consecutivos, una teoría que circuló con fuerza principalmente en redes sociales.

Otra de las versiones difundidas apunta a la supuesta intervención del FBI dentro del propio estadio. De acuerdo con estos relatos, agentes estadounidenses habrían intentado detener al presidente de la AFA, Claudio Tapia, generando un clima de tensión en los pasillos del vestuario que habría terminado afectando el rendimiento de los jugadores en cancha.

A esto se sumó una tercera teoría relacionada con la influencia de la liga inglesa sobre determinados futbolistas argentinos. Según esta versión, jugadores como Cristian Romero, Lisandro Martínez y Enzo Fernández habrían recibido presiones para bajar su nivel de juego, e incluso para buscar ser expulsados durante el partido, supuestamente en beneficio de intereses vinculados a la corona británica y a la protección de los clubes de Inglaterra.