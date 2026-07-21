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21 de julio de 2026 Inicio

Cuáles son las teorías conspirativas sobre la final que Argentina perdió contra España

Distintas versiones circularon con fuerza luego de la definición del torneo. Sin que se haya podido comprobar, surgen explicaciones externas que intentan comprender el resultado deportivo adverso.

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La difusión de todas estas teorías estuvo directamente potenciada por las redes sociales.

La difusión de todas estas teorías estuvo directamente potenciada por las redes sociales.

Redes sociales

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 generó una cantidad importante de teorías conspirativas que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Luego de conocerse el contenido de la arenga de Lionel Messi antes de salir al campo de juego, frases como "olvidémonos de todo" y "tranquilidad" fueron reinterpretadas por miles de usuarios que buscaron explicaciones alternativas al resultado deportivo, dejando de lado el análisis puramente futbolístico.

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Las versiones que circularon incluyeron desde supuestas presiones de la FIFA hasta intervenciones de organismos internacionales como el FBI, pasando por acusaciones vinculadas a intereses extranjeros y arreglos externos al juego. Estas hipótesis no quedaron limitadas a foros o cuentas anónimas, sino que se expandieron también en diversas plataformas, donde fueron analizadas con distintos grados de ironía y escepticismo por parte de los usuarios.

Las principales teorías conspirativas de la final del Mundial 2026

Una de las versiones más repetidas sostiene que la FIFA mantendría un supuesto mandato para evitar que existan selecciones bicampeonas del mundo. Según esta hipótesis, el organismo internacional habría intervenido de manera directa para impedir que Argentina lograra dos títulos consecutivos, una teoría que circuló con fuerza principalmente en redes sociales.

Otra de las versiones difundidas apunta a la supuesta intervención del FBI dentro del propio estadio. De acuerdo con estos relatos, agentes estadounidenses habrían intentado detener al presidente de la AFA, Claudio Tapia, generando un clima de tensión en los pasillos del vestuario que habría terminado afectando el rendimiento de los jugadores en cancha.

A esto se sumó una tercera teoría relacionada con la influencia de la liga inglesa sobre determinados futbolistas argentinos. Según esta versión, jugadores como Cristian Romero, Lisandro Martínez y Enzo Fernández habrían recibido presiones para bajar su nivel de juego, e incluso para buscar ser expulsados durante el partido, supuestamente en beneficio de intereses vinculados a la corona británica y a la protección de los clubes de Inglaterra.

Otras hipótesis vincularon el desempeño de los defensores argentinos con intereses de casas de apuestas deportivas, señalando que varios jugadores habrían simulado lesiones para beneficiar a determinados apostadores, en base a la coincidencia de lesiones registradas durante el encuentro. En paralelo, circularon versiones que afirmaron que familiares de los futbolistas habrían recibido amenazas para condicionar el rendimiento del plantel, argumentando que la ausencia de las familias en el predio de concentración respondía justamente a motivos de seguridad vinculados a esas advertencias.

Por otro lado, otra de las teorías que circuló relacionó el resultado con la exhibición de la bandera de Malvinas durante el torneo. Según esta versión, la FIFA habría advertido a la delegación argentina sobre las consecuencias de realizar gestos políticos, llegando incluso a amenazar con sanciones si el equipo no cedía el título, encadenando así intereses deportivos con factores políticos y económicos.

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