21 de julio de 2026 Inicio
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El gesto de Lionel Messi que nadie vio antes de la final del Mundial 2026: "Se tiene que saber"

La conductora Yanina Latorre dio a conocer lo que hizo el capitán de la Selección argentina con las personas que no podían asistir al partido final ante España.

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El capitán de la Selección argentina dio entradas.

El capitán de la Selección argentina dio entradas.

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La final del Mundial 2026 tuvo la presencia de muchos argentinos, muchos españoles e hinchas neutrales. Sin embargo, mucha gente estuvo a punto de quedarse afuera del encuentro y Lionel Messi intervino ante eso para evitar que se pierdan el duelo, a pesar de que nadie lo contó. ¿Qué hizo?

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La conductora de El Observador, Yanina Latorre, contó algo que nadie sabía y tuvo que ver con la presencia de muchos hinchas: “En la comitiva de Messi estaba la familia de Antonela Roccuzzo, pero su hermana, todos estaban en Rosario apoyando. Debe haber sido muy duro despedirse de la era Messi sin tu mamá y tu papá, sin tu familia completa”.

Y reveló: “Me dijeron que ayudó a un montón de gente para que entre a la final. Invitó a la familia de Vozinha (el arquero de Cabo Verde), que mucha gente le pidió entradas y que compró un montón”.

Fiel a su estilo “trató de ser justo, eso me mató de amor. Llevó a gente que no podía ir. Los buenos actos se tienen que contar”, indicó Yanina, quien también contó que el jugador se fue directo en su avión privado a Rosario para reencontrarse con su familia rápidamente.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre la arenga de Lionel Messi y las teorías conspirativas en la final del Mundial 2026

El director técnico Lionel Scaloni habló sobre las teorías conspirativas sobre la arenga de Lionel Messi en la previa de la final ante España en el Mundial 2026. Pero, lejos de hacer más eco a la polémica, se desentendió de todo. “No tengo idea”, expresó.

Además, resaltó la importancia de la unión dentro del seleccionado y el vínculo generado con los hinchas. “La Selección es lo máximo para cualquier futbolista e hincha. No hay grietas. Cuando logramos tener una conexión 100% somos difíciles de batir. Se puede perder, pero de esta manera. Lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para los hinchas, para la gente, para los chicos”, afirmó.

Pero al momento de hablar sobre la arenga del capitán quien había dicho: “Vamos muchachos eh, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Eh, sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale”.

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