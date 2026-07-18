Susana Giménez recibió el alta tras estar días internada: qué le pasó

Tras su visita a los Estados Unidos para ver el Mundial 2026, la conductora tuvo que ser intervenida quirúrgicamente debido a un problema físico.

Susana Giménez recibió el alta médica este sábado después de sufrir un problema de salud que la obligvó a pasar varios días bajo observación médica. Según informó Ángel de Brito a través de su cuenta de X, la diva se sometió a una operación por una hernia de disco y estuvo internada desde el miércoles en el Hospital Italiano.

La conductora había pasado este mes en Estados Unidos junto a Marley, donde acompañó a la Selección argentina durante un partido del Mundial 2026. Tras regresar al país, decidió realizarse la intervención quirúrgica para quitar la hernia de disco que la venía aquejando desde hacía un tiempo, informó el conductor de LAM.

"Susana Giménez estuvo internada desde el miércoles en el Hospital Italiano. Fue operada de una hernia de disco, ya le dieron el alta hoy, y está perfecta pero dolorida, descansando en su casa", informó el periodista este sábado en su red.

SUSANA GIMÉNEZ estuvo internada desde el Miércoles en el Hospital Italiano. Fue operada de una hernia de disco, Ya le dieron el alta hoy, y está perfecta pero dolorida descansando en su casa . #LAM @elejercitodelam pic.twitter.com/bgbt7XUZwP

De acuerdo con la información difundida, desde el miércoles la diva de los teléfonos permanecía internada y, finalmente, este sábado recibió el alta médica. Ahora continuará con la recuperación en su casa, donde descansará mientras se prepara para alentar a la Scaloneta en el partido que disputará este domingo frente a España por la Copa del Mundo.

Mientras el delantero de la Selección se concentra para enfrentar un partido importante, su novia Ailén Cova y madre de la pequeña Laia le hizo un íntimo pedido a Alexis Mac Allister, al enterarse de los artistas famosos que se presentarán en el show del entretiempo.

Todo comenzó cuando se supo que uno de los artistas del show del entretiempo en el MetLife Stadium de Nueva York será Justin Bieber. La noticia sorprendió a Ailén, quien no dudó de usar su privilegio como pareja de un finalista. En ese sentido, le hizo a Alexis un intenso pedido y mostró el chat privado que mantuvo con su pareja.

Cova compartió una conversación privada con Mac Allister que despertó la ternura de sus seguidores. Ella le envió un mensaje y le contó que el artista canadiense estaría presente en el entretiempo de Argentina vs España: "Por Dios, Alexis", escribió, junto a la publicación en la que se anunciaba la presencia del cantante.

Luego, dejó en claro el motivo de su pedido y recordó un momento muy especial de su adolescencia. "Hace 13 años fue la última vez que lo tuve en persona. Mi niña Belieber te lo ruega", le expresó, haciendo referencia a su fanatismo por el artista canadiense.

La respuesta del futbolista no confirmó que el encuentro vaya a concretarse, pero sí dejó en evidencia que hará todo lo posible para cumplir el deseo de su amor. "Vamos a tener que hacerlo posible, ¿no?", respondió primero. Después, redobló la apuesta con un mensaje que ilusionó a Ailén: "Lo intentaremos, bebé".

La reacción de Cova no tardó en llegar. "Gracias, mi amor", le respondió, visiblemente emocionada por la posibilidad de volver a encontrarse con uno de sus ídolos después de más de una década.