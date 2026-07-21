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Se filtró quién es el famoso internacional que entrará pronto a Gran Hermano

El hombre vuelve a pisar la casa más famosa del país junto a otros exparticipantes de ediciones pasadas.

Santiago del Moro

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Telefe

Gran Hermano Generación Dorada se prepara para recibir este martes a un grupo de exparticipantes de ediciones anteriores del ciclo, pero la gran novedad pasa por la llegada de una figura internacional que viene de consagrarse en Estados Unidos. Se trata de Fabio Agostini, ganador de La Casa de los Famosos de Telemundo, quien ya había tenido un paso previo por el reality argentino.

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El español había estado en la casa hace algunos meses en el marco de un intercambio con Solange Abraham, participante actual de esta edición. Ahora regresa junto a ex miembros de la primera, segunda y tercera edición del ciclo, aunque Santiago del Moro confirmó que ninguno de los ingresantes competirá por el premio mayor, sólo jugarán durante varios días y participarán de la nominación del miércoles.

El conductor del programa deslizó una reflexión sobre cómo espera que se desarrolle esta participación especial: "Estaría bueno que nominen de acuerdo a lo que les pasa cuando entran y no acorde a los prejuicios que tienen". La llegada de Agostini y del resto de los exparticipantes se produce apenas un día después de una nueva gala de eliminación que dejó a un jugador fuera de la competencia.

Quién se fue de Gran Hermano este lunes 20 de julio

La gala de eliminación del lunes 20 de julio comenzó con seis participantes en placa: Emanuel Di Gioia, Solange "Sol" Abraham, Yisela "Yipio" Pintos, Yanina Zilli, Sebastián Cola y Matías Hanssen. El primero en asegurar su continuidad fue Hanssen, que recibió apenas el 0,2% de los votos negativos. Luego fueron bajando de placa Sebastián Cola, Yanina Zilli, que celebró tirándose a la pileta, y Yipio Pintos.

La definición final quedó entre Sol y Emanuel, dos participantes históricos que ya se conocían de su paso por la edición 2011 del reality y que mantuvieron una fuerte rivalidad dentro de la casa durante esta temporada. Finalmente, el público decidió la salida de Emanuel Di Gioia, mecánico oriundo de San Martín, quien obtuvo el 55,7% de los votos negativos frente al 44,3% de Sol.

Visiblemente emocionado, Emanuel se despidió de sus compañeros agradeciendo la experiencia vivida dentro de la casa. "Fue un camino zarpado... Gracias por ser parte de esto...", expresó antes de dejar en claro que, más allá del resultado, sentía que ya había ganado en lo personal: "¡Gracias, Big! Lo mejor lo tengo afuera, que es mi hija, yo ya gané". Cerró su paso por el reality con su habitual entusiasmo: "Chau, que la pasen bomba, a meterle mecha".

Con esta salida, la lista de eliminados de Gran Hermano 2026 continúa creciendo e incluye, entre otros, a Leandro Nigro, Nenu López, Catalina "Titi" Tcherkaski, Franco Zunino, Brian Sarmiento, Tati Luna, Manuel Ibero, Juan Carlos López y Emanuel Di Gioia como el más reciente en abandonar la casa.

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