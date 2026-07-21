La ausencia inesperada de una de las figuras que tiene El Trece: está en uno de los programas más vistos Una decisión cambió por completo el desarrollo de la emisión y desató una situación que rápidamente se volvió viral. Agregar C5N en









Un protagonista de la señal de aire dijo ausente y hay preocupación.

La última emisión de Otro Día Perdido, el ciclo que Mario Pergolini conduce por la pantalla de El Trece, tuvo una ausencia que no pasó inadvertida para los televidentes. Agustín "Soy Rada" Aristarán no formó parte del programa debido a sus compromisos con el musical Charlie y la fábrica de chocolate, producción teatral en la que interpreta a Willy Wonka durante las vacaciones de invierno. Pese a que a muchos los tomó por sorpresa, la ausencia ya había sido anticipada en programas anteriores y forma parte de un esquema acordado para que el actor pueda cumplir con ambas actividades.

Lejos de buscar un reemplazo tradicional, la producción apostó por una propuesta completamente diferente. Evelyn Botto ocupó el lugar habitual de Soy Rada dentro del equipo, mientras que los verdaderos protagonistas de la noche fueron Pache y Plumis, los populares perros-títeres del streaming Ta Bueno Che, quienes desembarcaron en la televisión abierta con el mismo humor absurdo que los convirtió en un fenómeno en redes sociales.

La presencia de los dos personajes transformó el estudio en un verdadero caos humorístico. Mario Pergolini intentó conducir la entrevista entre interrupciones, improvisaciones y respuestas inesperadas, hasta lanzar una de las frases más comentadas del programa. "Decime que estoy alucinando", mientras los títeres le respondían que, efectivamente, estaba hablando con dos perros en plena televisión. El momento rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales por el nivel de improvisación que dominó toda la emisión.

De esta manera, la producción evitó que la ausencia de Soy Rada se transformara nuevamente en una polémica. El actor continúa priorizando su participación en Charlie y la fábrica de chocolate, mientras que Evelyn Botto, junto a Pache y Plumis, sostuvieron una emisión completamente distinta a las habituales, manteniendo el tono humorístico que caracteriza al ciclo de Mario Pergolini en El Trece.

Agustín "Soy Rada" Aristarán volvió a ausentarse en ODP y priorizó su obra de teatro. La indignación de Mario Pergolini por el Mundial 2026 Más allá de lo ocurrido en su programa, Mario Pergolini también fue noticia durante las últimas horas por su fuerte descargo tras la final del Mundial 2026, donde Argentina cayó frente a España. El conductor utilizó sus redes sociales para expresar su descontento por algunos aspectos del espectáculo organizado alrededor del partido decisivo.