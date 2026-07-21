La ausencia inesperada de una de las figuras que tiene El Trece: está en uno de los programas más vistos

La última emisión de Otro Día Perdido, el ciclo que Mario Pergolini conduce por la pantalla de El Trece, tuvo una ausencia que no pasó inadvertida para los televidentes. Agustín "Soy Rada" Aristarán no formó parte del programa debido a sus compromisos con el musical Charlie y la fábrica de chocolate, producción teatral en la que interpreta a Willy Wonka durante las vacaciones de invierno. Pese a que a muchos los tomó por sorpresa, la ausencia ya había sido anticipada en programas anteriores y forma parte de un esquema acordado para que el actor pueda cumplir con ambas actividades.
Lejos de buscar un reemplazo tradicional, la producción apostó por una propuesta completamente diferente. Evelyn Botto ocupó el lugar habitual de Soy Rada dentro del equipo, mientras que los verdaderos protagonistas de la noche fueron Pache y Plumis, los populares perros-títeres del streaming Ta Bueno Che, quienes desembarcaron en la televisión abierta con el mismo humor absurdo que los convirtió en un fenómeno en redes sociales.
La presencia de los dos personajes transformó el estudio en un verdadero caos humorístico. Mario Pergolini intentó conducir la entrevista entre interrupciones, improvisaciones y respuestas inesperadas, hasta lanzar una de las frases más comentadas del programa. "Decime que estoy alucinando", mientras los títeres le respondían que, efectivamente, estaba hablando con dos perros en plena televisión. El momento rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales por el nivel de improvisación que dominó toda la emisión.
De esta manera, la producción evitó que la ausencia de Soy Rada se transformara nuevamente en una polémica. El actor continúa priorizando su participación en Charlie y la fábrica de chocolate, mientras que Evelyn Botto, junto a Pache y Plumis, sostuvieron una emisión completamente distinta a las habituales, manteniendo el tono humorístico que caracteriza al ciclo de Mario Pergolini en El Trece.
Agustín "Soy Rada" Aristarán volvió a ausentarse en ODP y priorizó su obra de teatro.
La indignación de Mario Pergolini por el Mundial 2026
Más allá de lo ocurrido en su programa, Mario Pergolini también fue noticia durante las últimas horas por su fuerte descargo tras la final del Mundial 2026, donde Argentina cayó frente a España. El conductor utilizó sus redes sociales para expresar su descontento por algunos aspectos del espectáculo organizado alrededor del partido decisivo.
El principal cuestionamiento estuvo dirigido a los shows musicales realizados durante la definición del campeonato y a las pausas de hidratación, conocidas como cooling breaks. Para Pergolini, ambos elementos alteran el desarrollo natural del fútbol y le restan protagonismo al verdadero espectáculo deportivo.
A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el conductor fue contundente: "Ojalá prohíban de por vida los entretenimientos musicales en los partidos de fútbol. Y ya que están, también los 'cooling breaks'". Su publicación rápidamente comenzó a circular entre miles de usuarios que debatieron su postura luego de la final mundialista.
El mensaje no terminó allí. En la misma publicación, Pergolini también lanzó una crítica directa hacia los artistas elegidos para el espectáculo del entretiempo al escribir: "Y más si están Shakira y Coldplay", dejando en claro su rechazo al formato de entretenimiento implementado por la FIFA durante la definición del Mundial 2026. La historia se viralizó pocas horas después de la derrota argentina y generó numerosas reacciones entre fanáticos del fútbol y del espectáculo.