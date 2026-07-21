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Romance confirmado: un famoso argentino está saliendo con una modelo rusa

Un inesperado gesto familiar acompañó una publicación que rápidamente despertó todo tipo de comentarios.

Con un ramo de flores parece haberse sellado una nueva pareja.

Con un ramo de flores parece haberse sellado una nueva pareja.

Felipe Fort confirmó públicamente su relación sentimental con Mary Di, una modelo de origen ruso radicada en España. El hijo de Ricardo Fort compartió las primeras imágenes junto a su pareja durante unas vacaciones por ese país y sorprendió a sus seguidores en las redes sociales.

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Tras permanecer más de un mes sin publicar contenido en su cuenta de Instagram, Felipe reapareció con un carrusel de fotos en el que se lo ve abrazado a la joven, quien sostiene un gran ramo de rosas rojas. La publicación fue interpretada como la confirmación oficial del romance.

Entre las imágenes también incluyó un video en el que ambos aparecen tomados de la mano mientras recorren una ruta en auto, además de distintas postales de sus días de descanso frente al Mar Mediterráneo, donde disfrutan del verano europeo.

Aunque el posteo estuvo acompañado únicamente por un emoji de un gato negro, rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre los seguidores de la familia Fort.

La reacción de Marta Fort al nuevo noviazgo de Felipe

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Marta Fort, hermana gemela de Felipe, quien reaccionó con humor al enterarse de la relación a través de la publicación. "Me enteré igual que ustedes", escribió Marta en el posteo, dejando entrever en tono de broma que desconocía que su hermano iba a hacer pública su nueva relación sentimental.

La respuesta de Marta generó una gran cantidad de respuestas por parte de los usuarios, que destacaron la complicidad entre los hermanos y celebraron el inesperado intercambio en redes sociales.

El comentario de Marta a Felipe en Instagram.

El comentario de Marta a Felipe en Instagram.

Mary Di, la nueva pareja de Felipe Fort, es una modelo rusa que actualmente reside en España. En Instagram utiliza el nombre de usuario @merneis, donde comparte principalmente producciones de moda y colaboraciones con distintas marcas, manteniendo un perfil de bajo perfil respecto de su vida privada.

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