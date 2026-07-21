Lionel Scaloni llegó a Pujato y fue ovacionado por todo el pueblo: "Perdimos porque España fue mejor"

El entrenador arribó a su localidad natal luego de la derrota en la final del Mundial 2026 contra la Roja y destacó el esfuerzo del equipo en el torneo. "El arbitraje no fue injusto", expresó.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni , llegó a Pujato en medio de la ovación de todo el pueblo luego de la derrota 1-0 contra España por la final del Mundial 2026 , en la que la albiceleste jugó con garra pese a que no logró defender el título de Qatar 2022.

Durante su llegada, Scaloni destacó el desempeño y el esfuerzo del equipo en el torneo: "Se perdió y no fuimos vencedores de la copa. La final se juega para la alegría de la gente y por eso duele, pero estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y a veces no. Llegar a una final no es fácil, pero los primeros días después de no haberlo conseguido siempre son difíciles".

En tal sentido, elogió el nivel de España y se refirió al diálogo que mantuvo con los jugadores luego del partido. "El equipo quiere luchar hasta el final y cuando no salen las cosas, hay que reconocer que el rival juega y puede ser superior. Habló el capitán con los jugadores después de la final. Yo hablé con algunos. Había poco para decir, la tristeza era grande. El arbitraje no fue injusto. Perdimos porque España fue mejor" , expresó.

"Es fútbol y hay que seguir. Lo importante es que la gente sepa reconocer esto. Lo más importante de todo son los chicos. Mi hijo tiene 10 años y después de que pierde un partido a las dos o tres horas se le pasa y ese es el mensaje. No ganamos la copa pero conseguimos la unión de todos nosotros" , subrayó en esta línea.

También hizo alusión a su continuidad, después de ponerla en duda durante la conferencia de prensa después de la caída con la Roja. "Hasta diciembre estoy acá. No hagamos ruido. Ni en mis mejores sueños pensaba que llegaría hasta acá, pero es mérito de los jugadores y mi cuerpo técnico", destacó.

Lionel Scaloni, sobre su futuro en la Selección argentina: "Hasta diciembre estamos acá"

Lionel Scaloni volvió a poner en duda su continuidad al frente de la Selección argentina y aseguró que, tras la derrota ante España en la final del Mundial, “es normal” que se replantee su futuro. El entrenador confirmó que seguirá en el cargo hasta diciembre y destacó que “lo más importante es Argentina”, más allá de quién esté al frente del equipo.

“Después de un torneo así es normal que uno se replantee. Hasta diciembre estamos acá. Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es Argentina y quien esté al cargo, esté o no esté yo, lo más importante es la unión y la conexión”, sostuvo Scaloni este martes en diálogo con la prensa tras retirarse del predio de la AFA .

El entrenador también destacó el esfuerzo realizado por sus dirigidos durante el Mundial y pidió que los hinchas valoren el compromiso mostrado por el plantel: “El equipo ha dado todo hasta el final. Eso es lo mejor que nos llevamos”, agregó.

Scaloni también se refirió a su recorrido al frente de la Selección y aseguró que nunca imaginó llegar a ocupar ese lugar. “Ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá porque yo no había dirigido en ningún lado. Me dieron la posibilidad, es un lugar soñado en el que todos quisieran estar y tuvimos la suerte de haber conseguido todo lo que conseguimos”, expresó.

Además, resaltó la importancia de la unión dentro del seleccionado y el vínculo generado con los hinchas. “La Selección es lo máximo para cualquier futbolista e hincha. No hay grietas. Cuando logramos tener una conexión 100% somos difíciles de batir. Se puede perder, pero de esta manera. Lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para los hinchas, para la gente, para los chicos”, afirmó.