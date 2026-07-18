Yanina Latorre reveló el doloroso momento que atravesó con su hija Lola: "Sufrí mucho" La conductora de SQP se sinceró con su panel y contó el terrible momento que atravesó junto a Diego Latorre mientras estaba en la búsqueda de Lola. Agregar C5N en









Yanina Latorre reveló el vÍnculo especial que mantiene con su hija.

Yanina Latorre compartió uno de los momentos más difíciles de su historia y contó por qué su hija Lola ocupa un lugar tan importante en su vida. Durante su programa de radio, la conductora se sinceró frente a sus compañeros y reveló que, antes de convertirse en madre de Lolita, atravesó varias pérdidas de embarazos y debió someterse a tratamientos de fertilidad.

En ese contexto, recordó el difícil camino que recorrió junto a Diego Latorre para cumplir el sueño de formar una familia. Tras varios intentos, finalmente logró quedar embarazada, aunque explicó que el proceso no fue fácil y tuvo que seguir un estricto tratamiento: en los nueve meses de gestación tuvo que aplicarse inyecciones para llevar adelante su embarazo. "Fue para sostener el embarazo", explicó.

Y agregó: "Yo perdí muchos embarazos, tuve muchos problemas para tener hijos. Hice muchos tratamientos". Incluso detalló que viajó al exterior para comenzar algunas de esas prácticas médicas: "Yo hice de todo, tratamientos afuera, hasta que llegó Lola. Me costó mucho".

“SUFRÍ TANTO PARA TENER A LOLA QUE NO TOLERO QUE LA TOQUEN”

La confesión de Yanina Latorre sobre su hija y su enojo con Zoe Bogach: “No sirve para nada y se pone a hablar de Lola”.

#Yanina1079 con @yanilatorre, @juliargen, @lupeugaldeok, @Gus_Noriega y Martín Fernández Cruz… https://t.co/RWirVPhwAM pic.twitter.com/dIcUdPp4I7 — El Observador 107.9 (@Observador1079) July 17, 2026 El conmovedor relato de Yanina Latorre sobre su hija Lola Todo comenzó en X, durante un fuerte cruce con la exparticipante de Gran Hermano Zoe Bogach. En medio de la discusión, la influencer le dedicó un duro mensaje en el que involucró a Lola Latorre: "Yo aconsejaría a tu hija que en las fiestas electrónicas no se la ve tan lúcida", escribió, palabras que desataron la furia de la conductora.

Captura de pantalla: redes sociales. Luego, el tema volvió a tocarse en la mesa del programa de radio, donde Yanina explicó por qué le afecta tanto que utilicen a su hija para atacarla a ella. Allí dejó en claro que ese es un límite por el que está dispuesta a pelear a muerte.