IR A
IR A

Yanina Latorre reveló el doloroso momento que atravesó con su hija Lola: "Sufrí mucho"

La conductora de SQP se sinceró con su panel y contó el terrible momento que atravesó junto a Diego Latorre mientras estaba en la búsqueda de Lola.

Yanina Latorre reveló el vÍnculo especial que mantiene con su hija.

Yanina Latorre reveló el vÍnculo especial que mantiene con su hija.

Yanina Latorre compartió uno de los momentos más difíciles de su historia y contó por qué su hija Lola ocupa un lugar tan importante en su vida. Durante su programa de radio, la conductora se sinceró frente a sus compañeros y reveló que, antes de convertirse en madre de Lolita, atravesó varias pérdidas de embarazos y debió someterse a tratamientos de fertilidad.

¿Todo mal entre los conductores?
Te puede interesar:

Guerra entre dos conductores de la televisión: "A mí me encaró, pero no le tengo miedo"

En ese contexto, recordó el difícil camino que recorrió junto a Diego Latorre para cumplir el sueño de formar una familia. Tras varios intentos, finalmente logró quedar embarazada, aunque explicó que el proceso no fue fácil y tuvo que seguir un estricto tratamiento: en los nueve meses de gestación tuvo que aplicarse inyecciones para llevar adelante su embarazo. "Fue para sostener el embarazo", explicó.

Y agregó: "Yo perdí muchos embarazos, tuve muchos problemas para tener hijos. Hice muchos tratamientos". Incluso detalló que viajó al exterior para comenzar algunas de esas prácticas médicas: "Yo hice de todo, tratamientos afuera, hasta que llegó Lola. Me costó mucho".

El conmovedor relato de Yanina Latorre sobre su hija Lola

Todo comenzó en X, durante un fuerte cruce con la exparticipante de Gran Hermano Zoe Bogach. En medio de la discusión, la influencer le dedicó un duro mensaje en el que involucró a Lola Latorre: "Yo aconsejaría a tu hija que en las fiestas electrónicas no se la ve tan lúcida", escribió, palabras que desataron la furia de la conductora.

Captura de pantalla: redes sociales.

Captura de pantalla: redes sociales.

Luego, el tema volvió a tocarse en la mesa del programa de radio, donde Yanina explicó por qué le afecta tanto que utilicen a su hija para atacarla a ella. Allí dejó en claro que ese es un límite por el que está dispuesta a pelear a muerte.

"Quiero que sepan los boludos, cuando me tocás a Lola... Alguna pendeja que quiere cámara. La chica es impoluta, ahora está en Estados Unidos trabajando, es abogada, habla inglés, es buena hija, buena nieta, buena hermana... Yo sufrí tanto para tenerla que no puedo tolerar que me la toques", expresó y continuó: "En mi casa no la reta nadie a Lola. La única que le puede decir algo soy yo; ni mi mamá, ni Diego. Es mi debilidad", expresó con orgullo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una nueva pelea entre la conductora y el futbolista.

Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y confesó por qué ningún plantel lo quiere

Se enojó Ángel de brito. ¿Con quién?

Ángel de Brito le declaró la guerra a una panelista de LAM: "Se cansó de sus aires de diva"

El goleador del Galatasaray apunta a nuevos horizontes.

Revelaron cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi en medio de la falta de definiciones en su carrera en el fútbol

El delantero subió una historia picante contra la conductora.

Mauro Icardi dio más detalles de la tercera en discordia en la supuesta infidelidad de Diego Latorre a Yanina

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

Pergolini aprovechó la entrevista para hacer una propuesta.

Mario Pergolini le hizo una propuesta íntima a uno de sus invitados y sorprendió a todos: "Podemos hacer esto"

últimas noticias

Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina) y Harry Kane (Inglaterra).

Mbappé le convirtió dos veces a Inglaterra y lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026

Hace 15 minutos
El Tesla Model Y continúa entre los vehículos eléctricos más buscados en el mercado de segunda mano de Estados Unidos.

Qué monto aproximado alcanza un Tesla usado en julio de 2026

Hace 31 minutos
Olmeda de la Cuesta puede representar una alternativa para quienes desean reducir el costo de vida.

Este pueblo solo tiene 3.000 habitantes y busca jóvenes para repoblarlo

Hace 31 minutos
¿Qué parte inesperada de la casa podés limpiar con papel de horno?.

Truco casero: qué parte inesperada de la casa podés limpiar con papel de horno

Hace 33 minutos
¿Quién es el futbolista argentino que tuvo una gran relación con un crack del Barcelona?

El futbolista argentino que llegó al Barcelona e hizo una amistad única con una estrella de Brasil

Hace 33 minutos