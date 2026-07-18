Mundial 2026: Shakira encendió la previa de la final entre Argentina y España cantando Dai Dai en español A horas del partido decisivo, Shakira estrenó la versión en español de la canción oficial del torneo junto a Burna Boy. Por Agregar C5N en









Shakira se prepara para cantar Dai Dia en español en la final del Mundial. Redes sociales

A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Shakira revolucionó las redes sociales al compartir la nueva versión completa de Dai Dai, la canción oficial del torneo, que esta vez está completamente en español.

El tema, en colaboración con el cantante africano Burna Boy, se había estrenado el 14 de mayo pasado en inglés, y fue presentado como la banda sonora principal durante la competencia en Estados Unidos, Canadá y México.

Ante la llegada de dos selecciones de habla hispana a la final de este domingo 19 de julio, fue la oportunidad ideal para presentar el tema pero en castellano, el idioma natal de la artista. "En el 11 contra 11 cada cual en su papel, aquí no se juega nadie cuando se deja la piel", escribió la famosa.

Como en la final quedaron dos países de habla hispana, Shakira reversionó al español el tema del mundial pic.twitter.com/vySbMmKNjw — Vulgarcite (@vulgarcite) July 17, 2026 La letra que compartió Shakira con sus casi 100 millones de seguidores habla de la resiliencia y el esfuerzo deportivo: "Levantarse y caer, y volver a empezar. Y volverse a romper como vuelve a romper una ola en el mar. Cada paso que das, va tu gente detrás. Aquí estamos por ti para verte llegar".