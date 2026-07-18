"Tu legado sigue vivo": la conmovedora declaración de Claudia Villafañe a Diego Maradona

Claudia Villafañe conmovió con un video y una carta dedicada a Diego Maradona en las horas previas a la final del Mundial 2026 que se jugará este domingo 19 de julio, cuando la Selección argentina se mida con España en Nueva Jersey.

La mamá de Dalma y Gianinna Maradona subió a sus redes las imágenes de sus nietos con las camisetas del Diez: aparecen Benjamín Agüero (hijo de Gianinna y el Kun) junto a Roma y Azul (hijas de Dalma y Andrés Caldarelli).

Junto a las fotos de los nietos del exfutbolista, la empresaria escribió unas palabras cargadas de amor y nostalgia: "¡Sé que desde donde estés estás orgulloso de que ellos usen tus camisetas! ¡Tu legado siempre seguirá vivo con ellos!", empezó.

Además, Villafañe bromeó con la interna entre los menores por las reliquias de Maradona: "Benja la hace enojar a Roma porque le dice que todas tus cosas son de él, y eso porque Azul no arrancó todavía. ¡Los tres te tienen siempre presente!".

Al final, la exmujer de "Pelusa" habló de su esfuerzo por conservar parte de la historia deportiva y de su propia vida: "Mi mayor tesoro es haber guardado por tantos años tus camisetas y tu historia para que ellos hoy puedan disfrutarlas".

La publicación, que se viralizó en redes sociales, tiene el plus de la canción La Cuarta Estrella (versión hinchada), el galardón con el que sueña toda una Argentina. Esta vez, "la Tata" funcionó como el abrazo que todo el pueblo futbolero necesitaba para recordar que, en las buenas y en las malas, el Diego siempre está.

A qué hora juega Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

La expectativa por la final de Argentina ante España en el Mundial 2026 alcanza su punto máximo. La Selección argentina y el seleccionado europeo se enfrentarán este domingo 19 de julio, a las 16 (hora Argentina) en el Estadio MetLife de Nueva Jersey. El partido se podrá ver en vivo en Argentina a través de las pantallas de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports, con una cobertura completa desde el campo de juego y para seguir cada detalle de la competencia.