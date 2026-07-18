En Vivo
18 de julio de 2026 Inicio

"Tu legado sigue vivo": la conmovedora declaración de Claudia Villafañe a Diego Maradona

La empresaria compartió un emotivo video de Benjamín, Roma y Azul luciendo las casacas de su abuelo, generando nostalgia y orgullo.

Por
Villafañe habló del Diez y el legado a sus nietos en la previa a la final del Mundial.

Villafañe habló del Diez y el legado a sus nietos en la previa a la final del Mundial.

Redes sociales

Claudia Villafañe conmovió con un video y una carta dedicada a Diego Maradona en las horas previas a la final del Mundial 2026 que se jugará este domingo 19 de julio, cuando la Selección argentina se mida con España en Nueva Jersey.

Agustina Gandolfo, rumbo a alentar al Toro.
Te puede interesar:

Agus Gandolfo contó el mal momento que vivió mientras viajaba a alentar a la Selección argentina

La mamá de Dalma y Gianinna Maradona subió a sus redes las imágenes de sus nietos con las camisetas del Diez: aparecen Benjamín Agüero (hijo de Gianinna y el Kun) junto a Roma y Azul (hijas de Dalma y Andrés Caldarelli).

Junto a las fotos de los nietos del exfutbolista, la empresaria escribió unas palabras cargadas de amor y nostalgia: "¡Sé que desde donde estés estás orgulloso de que ellos usen tus camisetas! ¡Tu legado siempre seguirá vivo con ellos!", empezó.

Además, Villafañe bromeó con la interna entre los menores por las reliquias de Maradona: "Benja la hace enojar a Roma porque le dice que todas tus cosas son de él, y eso porque Azul no arrancó todavía. ¡Los tres te tienen siempre presente!".

La publicación, que se viralizó en redes sociales, tiene el plus de la canción La Cuarta Estrella (versión hinchada), el galardón con el que sueña toda una Argentina. Esta vez, "la Tata" funcionó como el abrazo que todo el pueblo futbolero necesitaba para recordar que, en las buenas y en las malas, el Diego siempre está.

A qué hora juega Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

La expectativa por la final de Argentina ante España en el Mundial 2026 alcanza su punto máximo. La Selección argentina y el seleccionado europeo se enfrentarán este domingo 19 de julio, a las 16 (hora Argentina) en el Estadio MetLife de Nueva Jersey. El partido se podrá ver en vivo en Argentina a través de las pantallas de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports, con una cobertura completa desde el campo de juego y para seguir cada detalle de la competencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Claudia Villafañe alentó a Messi antes de la final: "Es el mejor, es argentino y hay que disfrutarlo"

Lionel Messi y Diego Maradona.

A horas del partido contra Inglaterra, Claudia Villafañe recordó qué opinaba Maradona de Messi

Claudia Villafañe y Diego Armando Maradona con la camiseta alternativa de la Selección argentina para el Mundial de México 1986.
play

Claudia Villafañe reveló nuevos detalles de cómo se consiguieron camisetas azules para jugar contra Inglaterra en 1986

Claudia Villafañe, la exesposa de Diego Armando Maradona, y Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

La reacción de Antonela Roccuzzo al festejo de Claudia Villafañe por el pase a semifinales

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

Pergolini aprovechó la entrevista para hacer una propuesta.

Mario Pergolini le hizo una propuesta íntima a uno de sus invitados y sorprendió a todos: "Podemos hacer esto"

últimas noticias

Javier Milei, presidente de Argentina.

Los goles que el Gobierno no pudo festejar

Hace 18 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 18 de julio de 2026.

Loto Plus: dos ganadores se llevaron más de $10 millones cada uno

Hace 36 minutos
La China Suárez compartió una serie de fotos inéditas de Rufina.

Desde Miami y con fotos inéditas, la China Suárez saludó a su hija Rufina Cabré por su cumpleaños: "Amor de mi vida"

Hace 1 hora
Susana Giménez fue operada por un problema fisico. 

Susana Giménez recibió el alta tras estar días internada: qué le pasó

Hace 2 horas
Nicolas Cabré le dedicó un tierno mensaje a Rufina por su cumpleaños.

Sin la China Suárez, Rufina Cabré celebró su cumpleaños junto a Nico Cabré y su novia: el tierno mensaje

Hace 2 horas