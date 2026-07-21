Una actriz argentina sufrió agresiones tras felicitar a España por el Mundial 2026

La actriz Laura Esquivel atravesó un amargo momento en sus redes sociales tras la definición del Mundial 2026. La polémica se desató luego de que compartiera una historia en Instagram celebrando el logro de España con un cálido mensaje: “Felicidades querida España. Estoy muy feliz por ustedes. Lxs adoro” . A pesar de que inmediatamente después posteó una foto luciendo la camiseta de la Selección argentina acompañada de la frase “Argentina, te amo” , las reacciones negativas no tardaron en aparecer.

La ola de críticas y agravios que inundó sus casillas la llevó a realizar una firme aclaración para frenar los ataques recibidos en el ecosistema digital. “ Nunca le falté el respeto con nada en mis redes ”, sostuvo la joven para defender su postura. Asimismo, visibilizó la persistencia de esta agresión virtual expresando: “ Y me llama la atención la cantidad de mensajes superagresivos que estoy recibiendo de un montón de países. No solo hoy, sino siempre que mi país jugaba”.

Con la intención de dar vuelta la página y reafirmar su fanatismo por el equipo nacional, la actriz dedicó unas palabras al capitán del seleccionado manifestando “Gracias, Leo” . Posteriormente, subió una selfie vestida con la celeste y blanca para remarcar el orgullo que siente por el plantel de Lionel Scaloni y transmitir tranquilidad a sus seguidores en medio de la controversia.

En ese sentido, destacó la huella imborrable que dejó la Albiceleste en la competencia y cerró su mensaje con un tajante mensaje hacia quienes la atacaron. “Tengo mil cosas en la cabeza. Solo quiero tener la certeza de volver a ver jugar a la selección con Messi y Scaloni. Es un placer ver los partidos. Te amo, Argentina. Dejaste una huella en todo el mundo ”, aseguró. Así, agregó: “Y a los comentarios ofensivos sin sentido hacia nuestra patria, hay que decirles: ‘que el decorado se calle’. Buenas noches ”.

En el marco de la difusión de Amigas del corazón World Tour , la gira nostálgica que trae de regreso el fenómeno de la recordada tira juvenil, Brenda Asnicar y Laura Esquivel brindaron una entrevista al programa Super Zeta podcast en YouTube. Durante la charla, las actrices abordaron el impacto de la fama temprana y abrieron el juego sobre una de las mayores incógnitas de sus seguidores: el aspecto financiero detrás del éxito masivo del programa.

Ante la consulta directa del conductor Abel Planelles sobre si percibían abultadas sumas de dinero durante las grabaciones de la ficción, las protagonistas derribaron varios mitos con total honestidad. "No, nosotras ganábamos el mínimo que puede ganar un actor. Siempre fue el mínimo", dijo Asnicar sin rodeos, descartando la idea de haber cosechado una gran fortuna durante la emisión de las dos temporadas de la tira.

En esa misma línea, las jóvenes detallaron cómo es el manejo del dinero que generan las reproducciones musicales del ciclo. "En realidad hay un derecho nuestro como intérpretes, pero los que cobran los derechos son los autores de la canción", aclaró Esquivel sobre el reparto de regalías. Por su parte, la intérprete que encarnó a Antonella remató el tema con su habitual soltura e ironía al señalar entre risas: "Sí, bueno, dos pesos con cincuenta".

Para finalizar, al ser repreguntadas sobre si el proyecto no las había vuelto millonarias, Asnicar apeló al valor afectivo del producto expresando: "¿Cómo? En alma, corazón y amor que fue suficiente y vale mucho más". Por su parte, Esquivel valoró la administración de sus ingresos familiares durante la infancia para lograr estabilidad económica y concluyó: "En mi caso, tuve a mi papá que cada centavo que gané, me lo ahorró y gracias a eso creo que uno tiene la posibilidad de tener su techito".