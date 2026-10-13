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La exmujer de Claudio Contardi apuntó sin filtro contra Julieta Prandi: "El calvario que nos hizo pasar esa mujer"

Las terribles acusaciones salieron a la luz luego de que la modelo anunciara su separación de Emanuel Ortega, apenas 27 días después de su casamiento.

La ex de Contardi apuntó sin piedad contra Julieta Prandi y lanzó graves acusaciones. 
La ex de Contardi apuntó sin piedad contra Julieta Prandi y lanzó graves acusaciones. 

En medio del escándalo que despertó la abrupta separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, se le sumó un nuevo capítulo en las redes sociales. La expareja de Claudio Contardi, publicó una serie de mensajes en X, en los que cuestionó a la modelo y aseguró que tiene una historia que contar sobre los años que convivió con el empresario.

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Polita Psi, como se hace llamar en redes sociales, lanzó durísimos mensajes contra Prandi, en los que aseguró haber sido víctima de amenazas y extorsión. Además, sostuvo que "haber atravesado situaciones de violencia no significa que una persona esté exenta de causar daño a otros".

Todo comenzó luego de que la modelo anunció su separación del músico: "Jodeme... no lo puedo creer. Si yo hablara del calvario que nos hizo pasar esa mujer”, lanzó la mujer dejó entrever que habría atravesado situaciones difíciles con la modelo y aseguró tener mucho más para contar.

Polita Psi vía Instagram.

Polita Psi vía Instagram.

En ese contexto, manifestó su intención de declarar ante la Justicia. "Ojalá me convocara la Justicia para dar mi versión de los hechos que viví durante esos 12 años siendo testigo de connivencias y manipulaciones en las que ella era partícipe, perjudicando a menores, niños y adolescentes”, fue uno de los mensajes que escribió.

En otro tuit, la mujer lanzó una advertencia dirigida directamente a Prandi: "Nos llegó a amenazar. Vaya impunidad la de los medios”.

Captura de pantalla: web

Captura de pantalla: web

Las acusaciones que pesan sobre Julieta Prandi: "Destrozó a mi hijo"

Sin embargo, los cuestionamientos más graves hacia Julieta Prandi, llegaron cuando Polita se refirió a su hijo y las consecuencias que sufrió. “Solo que ser una mina que eligió el perfil bajo porque lo prefiere y pondera la salud de su hijo, me hizo cagar fuego ante una rubia tarada hegemónica y con el apoyo mediático y judicial de…”, publicó, en un mensaje que quedó inconcluso.

En este sentido, recordó el daño, que según ella, habría tenido la situación en su hijo: “Nunca olvidaré cómo destrozó injustamente a mi hijo, que nada tuvo que ver con su matrimonio de aaaañños”.

Las terribles acusaciones salieron a la luz luego de que la modelo anunciara su separación de Emanuel Ortega, apenas 27 días después de haber confirmado sus planes de casamiento.

Las terribles acusaciones salieron a la luz luego de que la modelo anunciara su separación de Emanuel Ortega, apenas 27 días después de haber confirmado sus planes de casamiento.

Después, la ex de Contardi desafió a la modelo a discutir públicamente lo ocurrido: “¿Querés debatir verdades? Blanco sobre negro sobre cómo te venís manejando con la gente/familias con las que te involucrás?”.

Y agregó. “¿Querés que cuente la historia real? El daño terrible que hiciste a muchos? Ser víctima de algo no te exime de la capacidad de daño”, expresó. Luego insistió: “A veces haber sido víctima de algo no te exime de la capacidad de daño ni de la toxicidad. Son cosas diferentes”.

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