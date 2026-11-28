Ocho equipos buscan un lugar en las semifinales del campeonato desde el sábado. Este sábado se disputan los primeros dos cruces, mientras que Rosario Central-Barracas Central y Boca-Gimnasia completarán la ronda el domingo.

El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva con la disputa de los cuartos de final. Ocho equipos siguen en carrera por el título: Vélez, Independiente, Instituto, River, Rosario Central, Barracas Central, Boca y Gimnasia son los protagonistas de una nueva ronda de eliminación directa.

La acción se desarrollará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre , con cuatro encuentros que definirán a los semifinalistas. Hoy juegan Vélez vs. Independiente a las 20 e Instituto contra River a las 22.

En primer lugar, el Fortín llega después de superar a Belgrano en una definición por penales, tras igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario y el suplementario. El Rojo, por su parte, consiguió su clasificación con un triunfo por 2-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal y buscará dar otro paso en su camino hacia el título.

El equipo de Liniers tendrá la ventaja de jugar en su cancha por haber terminado mejor ubicado en la fase regular, pero deberá enfrentar a un Independiente que encontró una victoria importante en los octavos de final. El ganador se medirá en semifinales con Instituto o River.

Por otro lado, Instituto recibirá a River este sábado, desde las 22 , en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba. La Gloria atraviesa un buen presente, terminó en lo más alto de la Zona A y viene de vencer 2-1 a Huracán en los octavos de final. Además, acumula nueve partidos consecutivos sin derrotas y buscará aprovechar el apoyo de su gente para meterse entre los cuatro mejores.

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El Millonario llega tras superar 3-1 a Lanús en el Monumental, en medio de una etapa de transición, con Leonardo Ponzio como entrenador interino. Córdoba tendrá una prueba exigente ante un rival que se hizo fuerte durante el torneo.

Torneo Clausura: qué partidos se juegan el domingo

Rosario Central y Barracas Central se enfrentarán este domingo, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Canalla llega después de vencer 3-1 a Gimnasia de Mendoza y buscará aprovechar la localía para seguir en carrera por el título. Del otro lado estará el Guapo, que viene de dar el golpe en Florencio Varela con un triunfo por 1-0 ante Defensa y Justicia, gracias al gol de Norberto Briasco.

La jornada continuará con el duelo entre Boca y Gimnasia de La Plata, que se medirán desde las 20.30 en la Bombonera. El Xeneize viene de superar 2-0 a Independiente Rivadavia y buscará hacer valer su localía para avanzar a las semifinales. El Lobo, en tanto, llega tras una agónica victoria por 4-2 ante Newell’s, en un encuentro que se definió en el tiempo suplementario. Los dos equipos buscarán un lugar en la próxima instancia, en una jornada que completará el cuadro de semifinalistas del Clausura.

Los cuatro partidos se definen en 90 minutos, tiempo suplementario y, si continúa la igualdad, penales. La final del Clausura está prevista para el 12 de diciembre en La Plata