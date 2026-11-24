Brilla en una de las series del momento, tiene 36 años y anunció que será padre por primera vez Un reconocido actor compartió una tierna publicación en sus redes sociales que desató una ola de mensajes de cariño. Por Agregar C5N en









El actor y su pareja confirmaron que esperan su primer hijo.

A pocos días de que culmine el 2026, el ambiente artístico argentino celebró una novedad personal protagonizada por una de las figuras más destacadas de la ficción local: el actor Matías Mayer y su novia, Sofía Angelucci, confirmaron que se convertirán en padres por primera vez. La feliz noticia llegó en un momento de enorme plenitud profesional para el intérprete, quien atraviesa un presente laboral inmejorable gracias a su participación en una de las producciones más comentadas del año.

El anuncio oficial se produjo a través de las redes sociales del propio artista, quien actualmente cosecha elogios por su desempeño en la exitosa miniserie Gordon, donde comparte pantalla junto a Rodrigo de la Serna y un destacado elenco. Mediante algunas fotografías publicadas en su cuenta oficial de Instagram, la pareja decidió compartir con sus seguidores la intimidad de este dulce momento familiar y mostrar la inmensa alegría que viven por la llegada del bebé.

Para acompañar las imágenes, Mayer dedicó unas sentidas palabras que rápidamente conmovieron a sus fanáticos y colegas del espectáculo nacional: "Y de golpe se agranda la familia. Estamos esperando nuestro primer hijo y la felicidad no entra en el cuerpo", expresó con emoción el actor de 36 años, dejando reflejado el entusiasmo con el que ambos aguardan esta nueva etapa de sus vidas.

Como era de esperarse, la publicación no tardó en llenarse de mensajes de cariño y buenos deseos por parte de amigos y excompañeros de trabajo, especialmente de quienes integraron el elenco de la recordada telenovela Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV). Entre las múltiples reacciones que llamaron la atención en el posteo sobresalió el gesto de la China Suárez, quien dejó su "me gusta" en señal de apoyo hacia su antiguo colega de grabación.

Cabe recordar que ambos artistas forjaron un recordado vínculo laboral durante 2019, año en que compartieron largas jornadas de rodaje en aquella exitosa tira de época. De aquella etapa todavía perdura en la memoria colectiva un divertido clip grabado por la actual pareja de Mauro Icardi en el detrás de escena, donde bromeaba junto a Matías Mayer, Albert Baró y Diego Domínguez reclamándoles entre risas que no le permitían descansar en los cortes de filmación.

Matías Mayer será padre por primera vez El romance entre Matías Mayer y Sofía Angelucci lleva ya cuatro años de historia, desde aquella noche en que sus caminos se cruzaron de casualidad en un boliche porteño. Según relató el propio actor durante su paso reciente por el ciclo Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, la química entre ambos resultó inmediata y encontró su punto definitivo de conexión gracias a la pasión compartida por Boca. Apenas se hizo público en redes sociales, una verdadera constelación de figuras volcó sus felicitaciones en la publicación para celebrar la llegada del bebé. Entre los numerosos mensajes de afecto sobresalieron los saludos de colegas muy queridos como Cachete Sierra, Juana Repetto, Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Violeta Urtizberea, Santi Talledo, Yoyi Francella, Julieta Nair Calvo, Darío Barassi y Mica Vázquez. De este modo, el intérprete corona un año extraordinario tanto en el plano laboral como en el terreno afectivo. Luego de consolidar su prestigio en producciones de alto impacto como Barrabrava y lucirse actualmente en la exitosa miniserie Gordon a través de Netflix, Mayer cierra la temporada con la noticia más especial de su vida al aguardar la llegada de su hijo dentro de pocos meses.