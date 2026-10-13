La insólita reacción de Julieta Ortega al enterarse en vivo de la separación de Julieta Prandi y su hermano Emanuel El imprevisto comunicado de la modelo tomó desprevenido al entorno íntimo del músico, desatando sorpresivas declaraciones. Agregar C5N en









Julieta Ortega, sorprendida por la separación de Emanuel y Julieta Prandi.

El sorpresivo anuncio sobre el quiebre sentimental entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, tras seis años de noviazgo y a pocas semanas de haber dado el sí en el altar, provocó un verdadero cimbronazo en el ambiente artístico. La modelo eligió comunicar la drástica determinación mediante una publicación en su perfil de Instagram para frenar especulaciones. Sin embargo, la novedad tomó por sorpresa no solo a los medios de comunicación sino también al círculo más íntimo del músico, desencadenando un desconcierto generalizado.

Durante la emisión en vivo del ciclo LAM, la periodista Karina Iavícoli se comunicó por mensaje directo con Julieta Ortega para indagar sobre la situación ocurrida con su familiar. La respuesta de la actriz dejó al descubierto el asombro absoluto que reinaba en su entorno ante el comunicado de su cuñada: “Me acabo de enterar. Te juro que no sabía nada. ¿Qué pasó?”.

Profundizando sobre el nulo conocimiento que manejaban los parientes del cantante, la integrante de la familia reveló que la decisión la tomó por completo desprevenida y sin previo aviso: “Ninguno de los hermanos sabe nada. Todo el mundo me está mandando la noticia. Nadie sabe nada. También estoy shockeada”, remarcó la intérprete. El intercambio evidenció que la determinación de la modelo habría sido de carácter unilateral y sumamente impulsivo, dejando entrever la falta de diálogo previo con los allegados del cantante.

Esta imprevista maniobra digital de la presentadora reflotó las antiguas versiones periodísticas que señalaban una relación distante con los hermanos del músico, rumores que ambas partes se habían encargado de desmentir públicamente en el pasado. De esta manera, se le puso un punto final a un romance que nació en 2020, dejando al descubierto la fría interna.

El comunicado de Julieta Prandi para anunciar su separación con Emanuel Ortega A través de una contundente publicación en sus redes sociales, Julieta Prandi confirmó el sorpresivo desenlace de su relación sentimental tras seis años de noviazgo con Emanuel Ortega. La conductora decidió romper el silencio de manera virtual para desactivar especulaciones y fijar su postura sobre el abrupto final de la pareja. En las primeras líneas del texto, la modelo expresó la angustia que atraviesa al tomar esta determinación personal: “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió la modelo.

Con la intención de resguardarse del asedio mediático y evitar rumores malintencionados en las pantallas, la presentadora explicó los motivos que la llevaron a visibilizar la quiebra del vínculo de forma inmediata. Al respecto, la modelo fundamentó su decisión de adelantarse a los trascendidos del ambiente: “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, sostuvo la figura. Para cerrar su pronunciamiento digital, la empresaria reflexionó sobre la privacidad de los acuerdos internos que sostienen los matrimonios y marcó un límite tajante respecto a la exposición de su vida íntima. Sin dar mayores precisiones sobre las razones del quiebre, concluyó de manera categórica: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables. Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”, sentenció la conductora.