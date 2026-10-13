El fuerte comunicado de Julieta Prandi en el que anunció su separación con Emanuel Ortega

La conductora eligió hablar antes de que circularan versiones y pidió respeto por su decisión. La separación llegó a menos de un mes de una boda íntima.

Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega a 27 días de su casamiento. La conductora comunicó la decisión a través de sus historias de Instagram, con un texto en donde dejó en claro que prefirió hablar públicamente antes de que comenzaran las especulaciones sobre los motivos de la ruptura.

"Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", escribió. La noticia sorprendió por el poco tiempo transcurrido desde la boda , que la pareja había celebrado el 15 de septiembre en una ceremonia civil íntima en San Isidro, luego de seis años de relación y cinco de convivencia.

En el mismo comunicado, la conductora explicó por qué eligió hacer pública la separación en ese momento y pidió que se respete su intimidad. "Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables", sostuvo. El cierre fue breve y contundente. "Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias".

Julieta Prandi no detalló qué ocurrió entre ambos ni a qué acuerdos hizo referencia, y esa frase despertó interrogantes entre quienes siguen la historia. En LAM, Ángel de Brito mencionó una versión que podría aportar contexto. "Nos había llegado que él tenía una relación con una chica de un estudio de grabación, que ella lo había descubierto, que se había armado un escándalo tremendo", dio a conocer el conductor.

La historia entre ambos nació en plena pandemia, a partir de un mensaje que el cantante le envió por Instagram . Emanuel Ortega había visto una foto de unas vacaciones de ella en Cuba, realizadas poco antes de que comenzaran las restricciones sanitarias.

"Estábamos en plena pandemia y él me escribió por Instagram. Vio una foto de Cuba, yo había ido hacía poquito allí, justo antes de que cerrara todo. Emanuel vio mi foto como dos meses después, y me escribió que esa imagen decía cosas hermosas", contó la conductora en una entrevista con Cortá por Lozano. Antes de responder, se aseguró de que el perfil perteneciera realmente al músico. "A mí Emanuel me gustó siempre y al ver el mensaje me puse a chequear si era el verdadero Emanuel Ortega", recordó.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en un registro civil de San Isidro. Movilpress

Al confirmar su identidad, el intercambio se convirtió en una rutina diaria que se extendió durante dos meses. "Nos pusimos a charlar y eso se convirtió en una rutina de todos los días durante dos meses", comentó la modelo. Ese período coincidió con una etapa personal compleja para ella, que acababa de dejar el hogar que compartía con su expareja, Claudio Contardi, y se había mudado con sus hijos a un departamento alquilado, mientras atravesaba un proceso judicial por hechos de violencia y abuso sexual.

El primer encuentro presencial fue el 13 de agosto de 2020. "Primero fue un abrazo, que necesitábamos los dos. El beso fue unas horas después. Cuando lo vi, sentí que ya lo conocía", recordó la conductora. Por entonces, Ortega desconocía en profundidad su historia.

"Yo no conocía su historia de vida, directamente no sabía las cosas que había atravesado. Y a veces digo, ¿cómo esta persona está de pie y tan erguida, y con tanta fuerza y con tanta valentía, y con tantas ganas? Eso me sorprende mucho", expresó el músico en una entrevista.

La pareja había construido el vínculo con bajo perfil, guardando para la intimidad buena parte de los momentos que compartieron. Finalmente, 6 años después de aquellos primeros encuentros, dieron por finalizado el vínculo, aunque Emanuel Ortega aún no se pronunció sobre lo sucedido.