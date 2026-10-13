La sugestiva frase de Julieta Prandi antes de anunciar su separación de Emanuel Ortega

La conductora leyó al aire el mensaje de una oyente que estaba harta de visitar a los padres de su pareja. Sin embargo, un detalle llamó la atención por las coincidencias con su propia historia de amor con el músico.

En medio de la repercusión por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega , salió a la luz un llamativo video de la conductora que despertó todo tipo de especulaciones en las redes sociales. Se trata de un fragmento del programa que comparte junto a Mariano Peluffo , donde leyó el mensaje de una oyente que estaba cansada de visitar a sus suegros. Sin embargo, las coincidencias con su propia historia no pasaron inadvertidas por los usuarios.

Todo comenzó durante el segmento del programa, Sarasa que emite la 100, en la que los conductores comparten situaciones cotidianas de sus oyentes bajo el concepto Lore, Prandi tomó la palabra y comenzó a relatar el testimonio de una mujer que aseguraba estar harta de las reuniones familiares con los padres de su novio , a pesar de mantener una buena relación con ellos.

“Estoy cansada de ir a lo de mis suegros. Son divinos y todo, amorosos, pero estoy harta con mayúscula. Harta ”, leyó la conductora frente a sus compañeros.

Según relató la oyente, las visitas se extendían durante varias horas y terminaban resultándole aburridas. Por este motivo, planteó que prefería que su pareja fuera solo a visitar a sus padres, sin tener que acompañarlo en cada encuentro.

Pero lo que parecía ser una simple anécdota enviada por una oyente terminó llamando la atención después de que se conociera la ruptura entre la modelo y el músico.

¿Indirecta para Emanuel Ortega?: las coincidencias que despertaron sospechosas

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que la mujer llevaba seis años en pareja, el mismo tiempo que Julieta Prandi y Emanuel Ortega estuvieron juntos antes de anunciar su separación.

“Estamos juntos hace seis años con mi pareja y no sé cómo decirle a mi novio que vaya él solo, que yo ya no quiero ir. Me aburro. Son dos señores de sesenta años con los que no tengo nada de que hablar. Termino yendo y estando con el celular. Todo es un embole, nos terminamos quedando horas. No pasa nada interesante y mi pareja me dijo que no da que esté con el celu cuando voy”, expresó.

Palito Ortega y Evangelina Salazar.

A esto se sumó otro dato particular, los suegros de la conductora son nada más ni nada menos que Palito Ortega y Evangelina Salazar, ambos mayores de 60 años, una característica que también coincidía con el relato de la oyente.

Como era de esperar, las similitudes entre ambas historias despertaron sospechas sobre si el mensaje que leyó la modelo podía esconder alguna indirecta hacia la familia de su expareja.

Si bien no hay ninguna confirmación de que el testimonio tuviera relación con su vida privada, el video cobró otro sentido después de que la conductora anunciara el final de su historia de amor con el cantante.

El fuerte comunicado de Julieta Prandi en el que anunció su separación con Emanuel Ortega

A 27 días de su casamiento, la pareja anunció su separación. Fue la mismísima Julieta Prandi quien lo comunicó a través de sus historias de Instagram, con un texto en donde dejó en claro que prefirió hablar públicamente antes de que comenzaran las especulaciones sobre los motivos de la ruptura.

Julieta Prandi vía Instagram.

Por el momento, Prandi no dio detalles sobre los motivos que provocaron la ruptura, aunque dejó en claro que existían cuestiones dentro de la pareja que no estaba dispuesta a negociar. "Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", comenzó diciendo.

En otro tramo del comunicado, la conductora explicó por qué eligió hacer pública la separación en ese momento y pidió que se respete su intimidad. "Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables", sostuvo. El cierre fue breve y contundente. "Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias".